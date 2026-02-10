القائم بأعمال السفارة الكويتية: علاقتنا بلبنان تاريخية ولا تقاس بمحطات عابرة

أقامت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية حفل استقبال حاشد في فندق "فينيسيا" ببيروت، وذلك بمناسبة العيد الوطني الخامس والستين وعيد التحرير الخامس والثلاثين لدولة الكويت.

وشهد الحفل حضوراً رسمياً وسياسياً وروحياً واسعاً تقدمه ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس نواف سلام، وممثل رئيس مجلس النواب النائب أيوب حميد، إلى جانب الحكومة طارق متري.



شارك في الاحتفال حشد من الوزراء الحاليين والسابقين، والعديد من النواب من مختلف الكتل السياسية، بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية رفيعة تضمنت بالإنابة اللواء حسان عودة، ومدراء عامين للأجهزة الأمنية وسفراء دول عربية وأجنبية وشخصيات إعلامية واجتماعية.



بعد النشيدين اللبناني والكويتي، ألقى القائم بأعمال السفارة ، عبد العزيز الدلح، كلمة أكد فيها أن المناسبتين الوطنيتين تجسدان معاني الصمود والوحدة وإيمان الكويت الراسخ بالمستقبل.

وأشاد الدلح بالعلاقة الأخوية المتجذرة التي تربط البلدين منذ عام 1961، مشدداً على أنها قامت على الاحترام المتبادل والمواقف المتعاقبة التي شكلت نموذجاً للتلاقي وثبات القيم.



وختم الدلح كلمته بالتعبير عن تقديره للمشاركة اللبنانية الكريمة، مبتهلاً إلى الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على البلدين والشعبين الشقيقين، قبل أن يختتم الحفل بقطع قالب الحلوى احتفاءً بالمناسبة.



