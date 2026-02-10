تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إليكم ما حصل مع هذا المواطن أثناء تنظيفه السلاح!
Lebanon 24
10-02-2026
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُصيب المواطن "ج.ن.ي" (مواليد 1981) بطلق ناري من بندقية صيد، عن طريق الخطأ، أثناء قيامه بتنظيف السلاح داخل منزله في محلة يحشوش – كسروان، بحسب مندوبة "
لبنان 24
".
وجرى نقل الجريح إلى
مستشفى سيدة
مارتين بواسطة سيارة مدنية، حيث خضع لعملية جراحية في البطن، وأفادت المعلومات بأن حالته الصحية مستقرة.
كما حضرت
الأجهزة الأمنية
إلى المكان، وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتحت تحقيقًا في الحادثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أثناء قيامه بتنظيف زجاج أحد المحال التجارية.. هذا ما حصل مع أحد العمال (فيديو)
Lebanon 24
أثناء قيامه بتنظيف زجاج أحد المحال التجارية.. هذا ما حصل مع أحد العمال (فيديو)
11/02/2026 06:39:35
11/02/2026 06:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع نقابة خبراء المحاسبة
Lebanon 24
هذا ما حصل مع نقابة خبراء المحاسبة
11/02/2026 06:39:35
11/02/2026 06:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الاضطرابات.. هذا ما حصل مع أطباء إيران
Lebanon 24
خلال الاضطرابات.. هذا ما حصل مع أطباء إيران
11/02/2026 06:39:35
11/02/2026 06:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
Lebanon 24
هذا ما حصل مع الوفد الإيراني في مطار بيروت
11/02/2026 06:39:35
11/02/2026 06:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
مستشفى سيدة
لبنان 24
لبنان
بواس
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرنسا تكثّف اتصالاتها من أجل ضمان بقاء قواتها بعد مغادرة "اليونيفيل".. لا مؤشّرات إلى تحضيرات سريعة لاجتماع الـ"ميكانيزم"
Lebanon 24
فرنسا تكثّف اتصالاتها من أجل ضمان بقاء قواتها بعد مغادرة "اليونيفيل".. لا مؤشّرات إلى تحضيرات سريعة لاجتماع الـ"ميكانيزم"
22:04 | 2026-02-10
10/02/2026 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح أوروبية وخليجية بتعجيل إقرار المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وإشادة أميركية بجهود الجيش
Lebanon 24
نصائح أوروبية وخليجية بتعجيل إقرار المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وإشادة أميركية بجهود الجيش
22:06 | 2026-02-10
10/02/2026 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية ومخاوف من الطعون بسبب عدم تعديل القانون
Lebanon 24
بدء مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية ومخاوف من الطعون بسبب عدم تعديل القانون
22:07 | 2026-02-10
10/02/2026 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركية على شركات في فلك "حزب الله" وتوقيف "خلية السامرة" يعيد ملف "حماس" الى الواجهة
Lebanon 24
عقوبات أميركية على شركات في فلك "حزب الله" وتوقيف "خلية السامرة" يعيد ملف "حماس" الى الواجهة
22:13 | 2026-02-10
10/02/2026 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يهادن الدولة ويريد خطوات تنفيذية وامتحان سلام في شمال الليطاني
Lebanon 24
"حزب الله" يهادن الدولة ويريد خطوات تنفيذية وامتحان سلام في شمال الليطاني
23:21 | 2026-02-10
10/02/2026 11:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2026-02-10
فرنسا تكثّف اتصالاتها من أجل ضمان بقاء قواتها بعد مغادرة "اليونيفيل".. لا مؤشّرات إلى تحضيرات سريعة لاجتماع الـ"ميكانيزم"
22:06 | 2026-02-10
نصائح أوروبية وخليجية بتعجيل إقرار المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وإشادة أميركية بجهود الجيش
22:07 | 2026-02-10
بدء مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية ومخاوف من الطعون بسبب عدم تعديل القانون
22:13 | 2026-02-10
عقوبات أميركية على شركات في فلك "حزب الله" وتوقيف "خلية السامرة" يعيد ملف "حماس" الى الواجهة
23:21 | 2026-02-10
"حزب الله" يهادن الدولة ويريد خطوات تنفيذية وامتحان سلام في شمال الليطاني
23:24 | 2026-02-10
هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 06:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
11/02/2026 06:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
11/02/2026 06:39:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24