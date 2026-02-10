إليكم ما حصل مع هذا المواطن أثناء تنظيفه السلاح!

أُصيب المواطن "ج.ن.ي" (مواليد 1981) بطلق ناري من بندقية صيد، عن طريق الخطأ، أثناء قيامه بتنظيف السلاح داخل منزله في محلة يحشوش – كسروان، بحسب مندوبة " ".



وجرى نقل الجريح إلى مارتين بواسطة سيارة مدنية، حيث خضع لعملية جراحية في البطن، وأفادت المعلومات بأن حالته الصحية مستقرة.



كما حضرت إلى المكان، وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتحت تحقيقًا في الحادثة.

