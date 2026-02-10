تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد الفاجعة...طرابلس تطلق صندوقًا طارئًا لتدعيم الأبنية المتصدعة

Lebanon 24
10-02-2026 | 16:28
 أعلن رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، إنشاء صندوق طارئ لتدعيم الأبنية المتصدعة.

وقال: "بعد انهيار أربعة مبانٍ في مدينتنا، وسقوط شهداء وجرحى، وبعد تدخّل الدولة بمختلف أجهزتها، نُطلق اليوم صندوقًا طارئًا لتدعيم الأبنية المتصدّعة وإجراء مسحٍ هندسي شامل، بإشراف نقابة المهندسين، وسننشر غدا كل التفاصيل المرتبطة بالصندوق، بما في ذلك آلية التبرّع وخطوات المشاركة."

وسيُدار الصندوق وفق آليات واضحة وشفافة من خلال ثلاث لجان متخصّصة: لجنة الحوكمة، لجنة التمويل، ولجنة الإشراف الهندسي".

ودعا "جميع محبّي طرابلس وأصدقاءها ومغتربيها، إلى التعاون والمساهمة، لتجاوز هذه الأزمة وحماية المدينة وأهلها".

