بعد الفاجعة...طرابلس تطلق صندوقًا طارئًا لتدعيم الأبنية المتصدعة

أعلن رئيس بلدية ، إنشاء صندوق طارئ لتدعيم الأبنية المتصدعة.

وقال: "بعد انهيار أربعة مبانٍ في مدينتنا، وسقوط وجرحى، وبعد تدخّل الدولة بمختلف أجهزتها، نُطلق اليوم صندوقًا طارئًا لتدعيم الأبنية المتصدّعة وإجراء مسحٍ هندسي شامل، بإشراف ، وسننشر غدا كل التفاصيل المرتبطة بالصندوق، بما في ذلك آلية التبرّع وخطوات المشاركة."

وسيُدار الصندوق وفق آليات واضحة وشفافة من خلال ثلاث لجان متخصّصة: ، لجنة التمويل، ولجنة الإشراف الهندسي".

ودعا "جميع محبّي طرابلس وأصدقاءها ومغتربيها، إلى التعاون والمساهمة، لتجاوز هذه الأزمة وحماية المدينة وأهلها".