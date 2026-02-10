تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لبنان بين خيارين اميركيين: الالتزام بحصرية السلاح أو إطلاق اليد الإسرائيلية

Lebanon 24
10-02-2026 | 23:05
كتب عمر البردان في" اللواء": ينتظر لبنان كغيره من دول المنطقة، ما ستسفر عنه زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على صعيد الملف اللبناني، في ظل تسريبات بأن واشنطن لن تضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على لبنان، لا بل أن واشنطن قد توفر الغطاء الذي يحتاجه الاحتلال، لرفع وتيرة حربه ضد الأراضي اللبنانية، في إطار العمل لنزع سلاح "حزب الله" . وقد كانت إسرائيل واضحة في الرسالة التي وجهتها إلى السلطات اللبنانية، غداة زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب، وبعد أيام قليلة على اختتام قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إلى الولايات المتحدة، باختطافها القيادي في "الجماعة الإسلامية" في بلدة الهبارية عطوي عطوي، في مؤشر تصعيدي يعكس نوايا الاحتلال الخبيثة في إصراره على مواصلة عدوانه على لبنان وشعبه .  
وفي الوقت الذي تواصل الدبلوماسية اللبنانية تحركها للحؤول دون توسع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، توازياً مع الحرص على استمرار عمل الأمن لجنة "الميكانيزم"، ليس هناك ما يشير إلى إمكانية أن ترضخ إسرائيل للضغوطات الخارجية، بالتخفيف من تصعيدها الميداني ضد لبنان.
لكن ما يثير الخشية لدى الأوساط اللبنانية، استمرار الموفد الأميركي توم براك في توجيه الرسائل السلبية تجاه لبنان، في مؤشر واضح على تصاعد اللهجة الأميركية حيال بيروت، وفي الوقت نفسه المضي بوسائل أفعل في ما يتعلق بنزع سلاح "حزب الله"، وإلا فإن الوضع في لبنان سيكون على درجة عالية من التصعيد من جانب إسرائيل التي أبلغت الإدارة الأميركية، أن "حزب الله" ما زال يشكل لها مصدر تهديد خطير، ولا بد من التعامل معه هذا الأساس .
