هذا ما افرغته الطائرات العسكرية الاميركية في "مطار بيروت"

كتبت" الديار": كشفت مصادر مطّلعة في مطار أنّ عدداً من طائرات الشحن الأميركية التي أثار هبوطها تساؤلات في الآونة الأخيرة، لجهة طبيعة مهمّتها والحمولات التي كانت على متنها، تبيّن أنّها كانت تنقل طوافات مقدَّمة من الأميركية لصالح . وأوضحت المصادر أنّ هذه الشحنات تأتي في إطار برنامج المساعدات العسكرية المخصّص للدولة ، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش ورفع جهوزيته العملياتية، لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة اليه. وبحسب المعلومات، فقد وصلت حتى الآن دفعتان من هذه الطوافات، جرى تفريغهما وفق الإجراءات المعتمدة وبالتنسيق الكامل مع الجهات العسكرية المختصّة، من دون تسجيل أي إشكالات، مشيرة إلى أنّ هذا الدعم يندرج ضمن المستمر بمساندة اللبنانية، باعتبارها ركناً أساسياً في حفظ الاستقرار والأمن، مؤكّدة أنّ المساعدات تُسلَّم بشكل رسمي وشفاف، بعيداً عن أي التباسات أو تأويلات سياسية.