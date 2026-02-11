الوزير مرقص إلى الكويت للمشاركة في مجلس وزراء الإعلام العرب

غادر المحامي د. بول متوجّهًا إلى ، للمشاركة في اجتماع العادية (104) للجنة الدائمة للإعلام العربي، واجتماع المكتب التنفيذي لـ مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية (22)، في 10 و11 شباط، بدعوة من الجانب .



كما يشارك الوزير مرقص في حفل ختام "مدينة عاصمة لعام 2025"، وذلك بناءً على دعوة رسمية من نظيره الكويتي.



ويُقام الحفل برعاية أمير دولة الكويت الشيخ الأحمد ، مساء اليوم ، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



ويشهد الحدث حضور عدد من وزراء الإعلام العرب، إلى جانب شخصيات إعلامية وثقافية عربية بارزة. ومن المنتظر أن يلتقي الوزير مرقص عدداً من المسؤولين الكويتين والعرب ويستمع الى حاجات ومطالب أفراد في الكويت وإعلامهم بالجهود الحكومية.



