باسيل يريد هزيمة العونيين السابقين

تفيد أوساط سياسية بأن رئيس" " يخوض المرحلة المقبلة بعناوين تتجاوز الحسابات الانتخابية المباشرة.

وتضيف: إلى جانب السعي لتحقيق أكبر كتلة نيابية ممكنة، يضع هدفًا أساسيًا يتمثل في هزيمة العونيين السابقين والنواب الذين استقالوا أو خرجوا من " " خلال السنوات الماضية.

وبحسب هذه الأوساط، فإن رئيس"التيار" لا يرغب في ترك أي فرصة لهؤلاء لإعادة تثبيت حضورهم السياسي أو تسجيل اختراق في دوائر كانوا محسوبين سابقًا على"التيار".





