لبنان
باسيل يريد هزيمة العونيين السابقين
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-02-2026
|
01:30
تفيد أوساط سياسية بأن رئيس"
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
يخوض المرحلة
الانتخابية
المقبلة بعناوين تتجاوز الحسابات الانتخابية المباشرة.
وتضيف: إلى جانب السعي لتحقيق أكبر كتلة نيابية ممكنة، يضع
باسيل
هدفًا أساسيًا يتمثل في هزيمة العونيين السابقين والنواب الذين استقالوا أو خرجوا من "
التيار
" خلال السنوات الماضية.
وبحسب هذه الأوساط، فإن رئيس"التيار" لا يرغب في ترك أي فرصة لهؤلاء لإعادة تثبيت حضورهم السياسي أو تسجيل اختراق في دوائر كانوا محسوبين سابقًا على"التيار".
المصدر:
لبنان 24
