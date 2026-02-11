خط ساخن من وزارة الداخلية للانتخابات النيابية

تعلن وزارة الداخلية والبلديات وضعها الخط الساخن 1766 من الساعة ٨:٣٠ صباحا ولغاية الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر، وموقعها الإلكتروني https://t.co/LlHcTBD2DJ

أعلنت والبلديات وضعها 1766 من الساعة ٨:٣٠ صباحا ولغاية الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر، وموقعها الإلكتروني https://elections.gov.lb في تصرف الناخبين والمرشحين، لتلقّي أي استفسارات متعلّقة بالانتخابات واستقبال الشكاوى في حال مواجهتهم لأي صعوبات، والاطلاع على كافة التعاميم التي تصدر عن الوزارة بما يخص الانتخابات.ودعت الوزارة من يحتاج إلى "أي توضيح أو متابعة إلى التواصل عبر الرقم او الموقع المذكورين، ضماناً لحسن التواصل وتسهيل الإجراءات".