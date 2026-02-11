تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بالصور: قوة إسرائيلية تتوغل ليلا وتنسف منزلا في بليدا
Lebanon 24
11-02-2026
|
01:43
photos
ألقت مسيّرة إسرائيلية مُعادية ليلا قنابل على منزلٍ مأهول في بلدة بليدا، فتم إخلاء العائلة منه، قبل أن تتوغّل قوة معادية إلى المكان وتُقدم على تفخيخ المنزل ونسفه، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
