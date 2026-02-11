بالصور: قوة إسرائيلية تتوغل ليلا وتنسف منزلا في بليدا

ألقت مسيّرة إسرائيلية مُعادية ليلا قنابل على منزلٍ مأهول في بلدة بليدا، فتم إخلاء العائلة منه، قبل أن تتوغّل قوة معادية إلى المكان وتُقدم على تفخيخ المنزل ونسفه، وفق ما أفادت مندوبة " ".

