بجرم التعامل مع اسرائيل.. أمن الدولة توقف سورياً دخل خلسة الى لبنان

أعلنت أنه وفي إطار التصدي لشبكات التعامل مع العدو ، أوقفت الإقليمية في لأمن الدولة، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، المدعو (إ. أ.)، سوري الجنسية، بجرم إتمام صفقات مع كيان العدو الإسرائيلي.كما تبيّن أنّه دخل الأراضي خلسةً عبر المعابر غير الشرعية.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص.