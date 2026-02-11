الصادق: لا قيام للدولة من دون محاسبة

كتب النائب على منصة "إكس": "لا إمكانية لقيام الدولة من دون محاسبة، بدءًا بمَن تسبّب بقتل اللبنانيين، من انفجار المرفأ إلى انهيار المباني، وصولًا إلى مَن سرق أموالهم وأفلس الخزينة. هناك مَن يتحمّل مسؤولية انهيار المباني فوق رؤوس قاطنيها، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، ويجب أن يُحاسَب ليكون عبرةً لغيره. صحيح أنّ الدولة في تحسّن، لكنّ المحاسبة بطيئة جدًا، والتداخلات السياسية ما زالت قائمة حتى اليوم، والفساد لا يزال وقحًا. والحلّ بقضاءٍ يضرب بيدٍ من حديد. أخرجوا آلاف السجناء الإسلاميين الذين لم يُحاكَموا منذ سنوات في ظلّ السلطة السابقة، وأكثرهم مظلوم، واملأوا مكانهم بمَن قتل أو أفلس اللبنانيين عن سابق تصميم. عندها فقط نقتنع أنّكم تبنون دولة".

