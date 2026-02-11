تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الصادق: لا قيام للدولة من دون محاسبة

Lebanon 24
11-02-2026 | 02:10
A-
A+
الصادق: لا قيام للدولة من دون محاسبة
الصادق: لا قيام للدولة من دون محاسبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "لا إمكانية لقيام الدولة من دون محاسبة، بدءًا بمَن تسبّب بقتل اللبنانيين، من انفجار المرفأ إلى انهيار المباني، وصولًا إلى مَن سرق أموالهم وأفلس الخزينة. هناك مَن يتحمّل مسؤولية انهيار المباني فوق رؤوس قاطنيها، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، ويجب أن يُحاسَب ليكون عبرةً لغيره. صحيح أنّ الدولة في تحسّن، لكنّ المحاسبة بطيئة جدًا، والتداخلات السياسية ما زالت قائمة حتى اليوم، والفساد لا يزال وقحًا. والحلّ بقضاءٍ يضرب بيدٍ من حديد. أخرجوا آلاف السجناء الإسلاميين الذين لم يُحاكَموا منذ سنوات في ظلّ السلطة السابقة، وأكثرهم مظلوم، واملأوا مكانهم بمَن قتل أو أفلس اللبنانيين عن سابق تصميم. عندها فقط نقتنع أنّكم تبنون دولة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصادق من "منتدى أمناء بيروت": لا استقرار بلا حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الحواط: لا دولة تحترم نفسها تقرّ بعد 7 سنوات من الأزمة المالية قانون الفجوة المالية من دون أي محاسبة وهذا القانون سنُواجهه بكلّ قوّتنا في مجلس النواب
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ حضرموت: نوجه دعوة صادقة لمشايخ حضرموت وأعيانها للقيام بدورهم الوطني
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بعد انهيار مبنى في طرابلس: لن نتهرب من المسؤولية وسوف نستمر بالقيام بواجباتنا كاملة بما فيها محاسبة من قد يكون مقصرا
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24

وضاح الصادق

الإسلام

إسلامي

لبنان

كاني

وضاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-11
Lebanon24
04:45 | 2026-02-11
Lebanon24
04:40 | 2026-02-11
Lebanon24
04:38 | 2026-02-11
Lebanon24
04:30 | 2026-02-11
Lebanon24
04:26 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24