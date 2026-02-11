تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
المنخفض الجوي الأول بدأ.. الثاني سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
11-02-2026
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا متقلبا وممطرا أحياناً يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسّط ، يستقر تدريجياً صباح يوم الخميس وترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس فتتخطى معدلاتها الموسمية ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مساء يوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة وتساقط للثلوج على المرتفعات ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يستقر الطقس تدريجياً.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
غائم جزئياً إلى غائم احيانًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا اعتباراً من الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ارتفاع ١٨٠٠ متر.
الخميس:
غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطارالمحلية خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج الخفيفة إعتبارًا من ١٩٠٠متر ، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار وترتفع درجات الحرارة كما تنشط الرياح الجنوبية فتقلرب ال ٥٠كم/س.
الجمعة:
غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة تكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتباراً من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل فتتساقط أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها، تشتدّ غزارتها أحياناً مع حدوث عواصف رعدية ورياح تقارب ال ٧٥كم/س خاصة شكال البلاد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
السبت:
غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج لتلامس ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجياً خلال الليل ويتحسن الطقس ويتحول الى غائم جزئياً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنخفض الجوي الأول بدأ.. بانتظار وصول منخفض ثانٍ قطبي المنشأ في هذا الموعد
Lebanon 24
المنخفض الجوي الأول بدأ.. بانتظار وصول منخفض ثانٍ قطبي المنشأ في هذا الموعد
11/02/2026 12:06:02
11/02/2026 12:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس المستقر مستمر ولكن منخفض جوي آتٍ من تركيا سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس المستقر مستمر ولكن منخفض جوي آتٍ من تركيا سيضرب لبنان في هذا الموعد
11/02/2026 12:06:02
11/02/2026 12:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
11/02/2026 12:06:02
11/02/2026 12:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
11/02/2026 12:06:02
11/02/2026 12:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوض الشرقي
لبنان وا
حسن ا
جوي ✊
ويست
غزير
الري
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" ما بعد استقالة صفا: ضبط للإيقاع.. ومهادنة محسوبة مع الدولة
Lebanon 24
"حزب الله" ما بعد استقالة صفا: ضبط للإيقاع.. ومهادنة محسوبة مع الدولة
05:00 | 2026-02-11
11/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع بحث مع اتحاد موظفي المصارف في قانون الفجوة المالية
Lebanon 24
جعجع بحث مع اتحاد موظفي المصارف في قانون الفجوة المالية
04:40 | 2026-02-11
11/02/2026 04:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: اللحظة اليوم للمصالحة العربية والإسلامية
Lebanon 24
قبلان: اللحظة اليوم للمصالحة العربية والإسلامية
04:38 | 2026-02-11
11/02/2026 04:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "مُتقاعدي الجمارك" إلى بري: "بدنا ياها منّك"
Lebanon 24
رسالة من "مُتقاعدي الجمارك" إلى بري: "بدنا ياها منّك"
04:30 | 2026-02-11
11/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
11:00 | 2026-02-10
10/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2026-02-11
"حزب الله" ما بعد استقالة صفا: ضبط للإيقاع.. ومهادنة محسوبة مع الدولة
04:45 | 2026-02-11
"استبعاد" جميل السيد؟
04:40 | 2026-02-11
جعجع بحث مع اتحاد موظفي المصارف في قانون الفجوة المالية
04:38 | 2026-02-11
قبلان: اللحظة اليوم للمصالحة العربية والإسلامية
04:30 | 2026-02-11
رسالة من "مُتقاعدي الجمارك" إلى بري: "بدنا ياها منّك"
04:26 | 2026-02-11
قرار جديد يخص القاضي طارق البيطار.. ماذا فيه؟
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
11/02/2026 12:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
11/02/2026 12:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
11/02/2026 12:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24