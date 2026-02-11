اجتماع في غرفة طرابلس ناقش تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص

عُقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال اجتماع ضمّ رئيس الغرفة توفيق دبوسي، رئيس " " الدكتور هاني شعراني، رئيس الخاصة في طرابلس الدكتور حسان ضناوي، رئيس منطقة الرقمية BDD محمد رباح، غسان ، ورئيس Biat نصري ، في حضور للغرفة ليندا سلطان.

تركّز خلال الاجتماع على آليات تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف تنمية قطاع الاستثمارات الرقمية في وتطويره، من خلال إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة تخدم المجتمع الاقتصادي وتساهم في خلق فرص عمل للشركات الناشئة، وللأفراد أصحاب المواهب في مجالات الرقمنة، بالإضافة إلى دعم الشركات التي يتركّز نشاطها خارج لبنان (Offshore).

وأكد المجتمعون أن "ما يجمع بين غرفة طرابلس والشمال ومعرض والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، كونها مؤسسات غير ربحية، يتركّز دورها على التنمية والتطوير وتشجيع الاستثمار، لا سيما في ظل توافر المقومات الأساسية لإنجاح هذا النوع من المشاريع، وفي مقدّمها البنية التحتية المناسبة والكفاءات البشرية المؤهلة".

وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على العمل لإيجاد صيغة قانونية جامعة بين المؤسسات المعنية، بهدف نقل التجارب الناجحة في مجال الاستثمارات الرقمية، ووضعها موضع التنفيذ في أقرب فرصة.

