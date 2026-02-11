تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اجتماع في غرفة طرابلس ناقش تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص

Lebanon 24
11-02-2026 | 02:53
اجتماع في غرفة طرابلس ناقش تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص
اجتماع في غرفة طرابلس ناقش تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص photos 0
عُقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال اجتماع ضمّ رئيس الغرفة توفيق دبوسي، رئيس "معرض رشيد كرامي الدولي" الدكتور هاني شعراني، رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الدكتور حسان ضناوي، رئيس منطقة بيروت الرقمية BDD محمد رباح، غسان الجسر، ورئيس Biat  نصري معوض، في حضور المدير العام للغرفة ليندا سلطان.
تركّز النقاش خلال الاجتماع على آليات تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف تنمية قطاع الاستثمارات الرقمية في لبنان وتطويره، من خلال إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة تخدم المجتمع الاقتصادي وتساهم في خلق فرص عمل للشركات الناشئة، وللأفراد أصحاب المواهب في مجالات الرقمنة، بالإضافة إلى دعم الشركات التي يتركّز نشاطها خارج لبنان (Offshore).
وأكد المجتمعون أن "ما يجمع بين غرفة طرابلس والشمال ومعرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، كونها مؤسسات غير ربحية، يتركّز دورها على التنمية والتطوير وتشجيع الاستثمار، لا سيما في ظل توافر المقومات الأساسية لإنجاح هذا النوع من المشاريع، وفي مقدّمها البنية التحتية المناسبة والكفاءات البشرية المؤهلة".
وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على العمل لإيجاد صيغة قانونية جامعة بين المؤسسات المعنية، بهدف نقل التجارب الناجحة في مجال الاستثمارات الرقمية، ووضعها موضع التنفيذ في أقرب فرصة.
