كرم: الترشيحات في "القوات" تخضع لمشاورات

أوضح النائب أنّ "عملية الترشيحات في تخضع لمشاورات داخلية ولدراسة وضعية كل مرشح"، ورأى أنّ "عزوف بعض نواب القوات ليس انسحابًا بل إعادة توزيع للمهام داخل الحزب، من هنا تبحث القوات التغيير في دائرة ".



واوضح في حديث الى "صوت كلّ " أن "تحالفات القوات معروفة وهي مع ناس يشبهونها في الموقف الوطني كنوابٍ حاليين وشخصيات مستقلة قريبة من الطرح الوطني الذي تتبناه".



واعتبر أنّه "في حال لم تكن هناك تعديلات على ستكون هناك مشكلة في الانتخابات"، لافتاً الى أنّ "تكتّل الجمهورية القويّة قدّم منذ سنة اقتراح قانون معجّلًا مكرّرًا إلى مجلس النواب وأيّد الحكومة في إرسال مشروع تعديل"، موضحاً أنّ "الوضع رهن كيفيّة تعاطي الرئيس ووزير الداخلية مع هذه المسألة إذ يجب على كلّ شخص أن يتخذ خطوته الدستورية وعلى هذا الأساس سيتصرّف الحزب".



وبالنسبة إلى تمويل الحملة للحزب، أكّد أنّه "تمويل ذاتي وليس من الخارج ولديها العديد من الشخصيات الثرية المنتشرة في العالم والمقيمة في لبنان وبالتالي القوات ليست بحاجة الى أي استبدال".



