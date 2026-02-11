تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرم: الترشيحات في "القوات" تخضع لمشاورات

Lebanon 24
11-02-2026 | 02:54
A-
A+
كرم: الترشيحات في القوات تخضع لمشاورات
كرم: الترشيحات في القوات تخضع لمشاورات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أوضح النائب فادي كرم أنّ "عملية الترشيحات في القوات اللبنانية تخضع لمشاورات داخلية ولدراسة وضعية كل مرشح"، ورأى أنّ "عزوف بعض نواب القوات ليس انسحابًا بل إعادة توزيع للمهام داخل الحزب، من هنا تبحث القوات التغيير في دائرة الكورة". 

واوضح في حديث الى "صوت كلّ لبنان" أن "تحالفات القوات معروفة وهي مع ناس يشبهونها في الموقف الوطني كنوابٍ حاليين وشخصيات مستقلة قريبة من الطرح الوطني الذي تتبناه".

واعتبر أنّه "في حال لم تكن هناك تعديلات على القانون الانتخابي ستكون هناك مشكلة في الانتخابات"، لافتاً الى أنّ "تكتّل الجمهورية القويّة قدّم منذ سنة اقتراح قانون معجّلًا مكرّرًا إلى مجلس النواب وأيّد الحكومة في إرسال مشروع تعديل"، موضحاً أنّ "الوضع رهن كيفيّة تعاطي الرئيس نبيه برّي ووزير الداخلية مع هذه المسألة إذ يجب على كلّ شخص أن يتخذ خطوته الدستورية وعلى هذا الأساس سيتصرّف الحزب".

وبالنسبة إلى تمويل الحملة الانتخابية للحزب، أكّد أنّه "تمويل ذاتي وليس من الخارج ولديها العديد من الشخصيات الثرية المنتشرة في العالم والمقيمة في لبنان وبالتالي القوات ليست بحاجة الى أي استبدال".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ويتكوف: القتل في إيران توقف وترامب وحده من يمتلك القوة التي تخضع الناس
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب يميني" يراجع ترشيحاته: "ما حدا يحط إيدو بمي باردة"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": حماس تنفي مسؤوليتها عن انفجار رفح الذي أصيب من جرائه ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة وتقول إنه وقع في منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"الطاقة" تعلن فتح باب الترشيح لستة أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة كهرباء لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24

القانون الانتخابي

القوات اللبنانية

وزير الداخلية

الانتخابية

نبيه برّي

اللبنانية

فادي كرم

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-11
Lebanon24
04:45 | 2026-02-11
Lebanon24
04:40 | 2026-02-11
Lebanon24
04:38 | 2026-02-11
Lebanon24
04:30 | 2026-02-11
Lebanon24
04:26 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24