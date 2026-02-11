في قب الياس.. قوى الامن توقف عصابة سرقة

أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها ولا سيّما عمليّات السّلب والسّرقة وكشف المتورطين، وتوقيفهم.



وبعد أن أقدم أشخاص مجهولون على الدّخول إلى منزل المواطن (خ. ر.) في بلدة قبّ إلياس، وسرقة مبلغ مالي يُقدّر بـأربعة آلاف دولار أميركي /4000 $/ وثلاثمائة مليون /300.000.000 ل.ل./، وهاتف خلوي.



على الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة التي قامت بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد هويّات المتورّطين، وهم كلٌّ من:



– ا. ا. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة)



م. ع. (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة)

ع. ع. (مواليد عام 2005، لبناني)

بتاريخ 1 و 2-2-2026، وبعد عمليّة رصد ومتابعة، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة، الأول في البلدة ذاتها، والآخرَين في مخيّم للنازحين داخل البلدة.



وبتفتيشهما، عثر بحوزة (م. ع.) على كميّة من الحبوب المخدّرة وحشيشة الكيف.



أودعوا مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختص.

