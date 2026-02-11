تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في بعبدا.. عون التقى الحجار والسفير الايراني مودعا
11-02-2026
03:23
استقبل الرئيس جوزاف عون السفير
الإيراني
في
لبنان
مجتبى اماني في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته الديبلوماسية، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة في
وزارة الخارجية
الإيرانية
.
وفي
بعبدا
، عرض
الرئيس عون
عرض مع
وزير الداخلية
والبلديات احمد الحجار الأوضاع الامنية في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في شهر ايار المقبل، والاستعدادات القائمة لمؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر في ٥ اذار المقبل في
باريس
كما عرض رئيس الجمهورية مع النائبة بولا يعقوبيان الأوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة.
وتسلم عون رسالة خطية من رئيس
جمهورية
جنوب السودان سلفاكير مايارديت نقلها اليه القنصل الفخري لجنوب السودان في لبنان علي مرعي، وتضمنت تأكيداً لرغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.
