في بعبدا.. عون التقى الحجار والسفير الايراني مودعا

استقبل الرئيس جوزاف عون السفير في مجتبى اماني في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته الديبلوماسية، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة في .

وفي ، عرض عرض مع والبلديات احمد الحجار الأوضاع الامنية في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في شهر ايار المقبل، والاستعدادات القائمة لمؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر في ٥ اذار المقبل في

كما عرض رئيس الجمهورية مع النائبة بولا يعقوبيان الأوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة.

وتسلم عون رسالة خطية من رئيس جنوب السودان سلفاكير مايارديت نقلها اليه القنصل الفخري لجنوب السودان في لبنان علي مرعي، وتضمنت تأكيداً لرغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.