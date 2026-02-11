تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العبسي عرض مع براكس تحديات قطاع المحروقات

Lebanon 24
11-02-2026 | 03:28
A-
A+
العبسي عرض مع براكس تحديات قطاع المحروقات
العبسي عرض مع براكس تحديات قطاع المحروقات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، رئيس رابطة الروم الكاثوليك القنصل كابي ابو رجيلي واستمع منه الى خطة العمل التي سينتهجها المجلس التنفيذي الجديد للرابطة .

وقال ابو رجيلي بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء صاحب الغبطة ووضعته في اجواء الانتخابات الاخيرة للرابطة والنتائج التي اسفرت عنها. وكان من الطبيعي ان تكون زيارتي الرسمية الاولى لغبطته لاطلاعه على خطة عملنا الجديدة ولاخذ بركته والتزود بتوجيهاته والعمل تحت جناحه لما فيه مصلحة لبنان وكنيستا الرومية الملكية والطائفة بصورة عامة" .

ثم التقى العبسي نقيب اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج براكس وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد، بالإضافة الى التحديات التي يواجهها القطاع وأصحاب المحطات .

واشار براكس بعد اللقاء الى انه اوضح "التحديات التي يواجهها القطاع الذي يعتبر من القطاعات الاكثر حيوية في لبنان لعلاقته اليومية مع المواطن اكان بالنسبة للمواصلات ام التدفئة وكهرباء المولدات".

أضاف: "عرضت لغبطته علاقة اصحاب محطات المحروقات مع وزير الطاقة والمياه وهي علاقة تسير نحو الافضل بحيث نحاول ايجاد حلول للفوضى العارمة المتعلقة بالتراخيص والتقيد بالسلامة العامة"

من زوار البطريرك الام ندى طانيوس ورجل الاعمال طوني طعمة والسيدة ماريبيل بطرس
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العبسي عرض الاوضاع العامة مع الصحناوي
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل عرض وسفير فلسطين تحديات المرحلة في الجنوب وغزة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تنظيم محطات المحروقات في لبنان: خطوة متأخرة أم بداية لاستعادة ضبط القطاع؟
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد ناقش تحدّيات قطاع تربية الأبقار
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكيين الكاثوليك

المجلس التنفيذي

وزير الطاقة

رئيس رابطة

اطلاعه على

الكاثوليك

المحطات

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-11
Lebanon24
04:45 | 2026-02-11
Lebanon24
04:40 | 2026-02-11
Lebanon24
04:38 | 2026-02-11
Lebanon24
04:30 | 2026-02-11
Lebanon24
04:26 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24