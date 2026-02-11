العبسي عرض مع براكس تحديات قطاع المحروقات

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، الروم القنصل كابي ابو رجيلي واستمع منه الى خطة العمل التي سينتهجها الجديد للرابطة .



وقال ابو رجيلي بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء صاحب الغبطة ووضعته في اجواء الانتخابات الاخيرة للرابطة والنتائج التي اسفرت عنها. وكان من الطبيعي ان تكون زيارتي الرسمية الاولى لغبطته لاطلاعه على خطة عملنا الجديدة ولاخذ بركته والتزود بتوجيهاته والعمل تحت جناحه لما فيه مصلحة وكنيستا الرومية الملكية والطائفة بصورة عامة" .



ثم التقى العبسي نقيب اصحاب محطات المحروقات الدكتور براكس وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد، بالإضافة الى التحديات التي يواجهها القطاع وأصحاب .



واشار براكس بعد اللقاء الى انه اوضح "التحديات التي يواجهها القطاع الذي يعتبر من القطاعات الاكثر حيوية في لبنان لعلاقته اليومية مع المواطن اكان بالنسبة للمواصلات ام التدفئة وكهرباء المولدات".



أضاف: "عرضت لغبطته علاقة اصحاب محطات المحروقات مع والمياه وهي علاقة تسير نحو الافضل بحيث نحاول ايجاد حلول للفوضى العارمة المتعلقة بالتراخيص والتقيد بالسلامة العامة"



من زوار البطريرك الام ندى طانيوس ورجل الاعمال طوني طعمة والسيدة ماريبيل

