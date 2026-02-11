تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
لبحث تنظيم دخول الشاحنات اللبنانية الأراضي السورية.. اجتماع عند معبر الجديدة
Lebanon 24
11-02-2026
|
03:37
يعقد
المدير العام
للنقل
البري والبحري
الدكتور أحمد تامر، عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، اجتماعاً عند معبر الجديدة برفقة معنيين في قطاع النقل، مع وفد
وزارة النقل
السورية
، لبحث قرار السلطات في
سوريا
تنظيم دخول الشاحنات
اللبنانية
أراضيها.
يأتي الاجتماع في إطار متابعة ملف حركة الشاحنات اللبنانية عبر المعابر البرية، في ضوء المستجدات التنظيمية الأخيرة، وبهدف مناقشة الآليات المعتمدة وانعكاساتها على قطاع النقل البري وحركة التصدير.
يضم الوفد اللبناني ممثلين عن الجهات المعنية في قطاع النقل، بما يعكس حرص
وزارة الأشغال العامة والنقل
والوزير
فايز رسامني
على مواكبة التطورات بالتنسيق المباشر مع الجانب السوري، بما يخدم انتظام حركة العبور ويحفظ المصالح المشتركة.
