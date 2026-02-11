لبحث تنظيم دخول الشاحنات اللبنانية الأراضي السورية.. اجتماع عند معبر الجديدة

يعقد للنقل الدكتور أحمد تامر، عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، اجتماعاً عند معبر الجديدة برفقة معنيين في قطاع النقل، مع وفد ، لبحث قرار السلطات في تنظيم دخول الشاحنات أراضيها.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة ملف حركة الشاحنات اللبنانية عبر المعابر البرية، في ضوء المستجدات التنظيمية الأخيرة، وبهدف مناقشة الآليات المعتمدة وانعكاساتها على قطاع النقل البري وحركة التصدير.

يضم الوفد اللبناني ممثلين عن الجهات المعنية في قطاع النقل، بما يعكس حرص والوزير على مواكبة التطورات بالتنسيق المباشر مع الجانب السوري، بما يخدم انتظام حركة العبور ويحفظ المصالح المشتركة.



