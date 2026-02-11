"استبعاد" جميل السيد؟

تتجه الأنظار إلى قرار انتخابي قد يتخذه " " في محافظة - ، وذلك على صعيد ترشيح بشكلٍ خاص.



وتقول المعلومات إنه تُبحث داخل أروقة "حزب الله" فرضية إستبدال السيد بمرشح آخر "حزبي مُنظم" ضمن اللائحة التي ستخوض المعركة المُقبلة، ما يعني أن السيد قد يكون خارج "دائرة الحزب الانتخابية" هذه المرة، إلا إذا حصلت تسويات أعادتهُ إليها.