تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كركي : الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا

Lebanon 24
11-02-2026 | 04:01
A-
A+
كركي : الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا
كركي : الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أن التشدّد بالرقابة والمتابعة القانونيّة هو جزء أساسي من نهج حماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، معتبرًا أن ضبط الهدر والاستفادة غير المشروعة ينعكس مباشرة على تحسين التقديمات وتوسيع مظلّة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، واستناداً إلى نتائج أعمال الرقابة التي أجرتها مديرية التفتيش والمراقبة على شركتَيْن، تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال المزوّر واحتيال وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامّة. 
وفي التفاصيل، تبيّن أن كلّ من شركة Hakim And Jad SARL Sigle Partner والتي يمتلكها عبد الحكيم الطرودي (سوري الجنسية) وشركة World Economy Magazine لصاحبها محمد العرب، لا تمارسان أي نشاط فعلي، وقد عمدتا إلى تسجيل 15 أجيراً وهميًّا (13 لبنانيّا و2 سوريًّا). لذلك تمّ شطبهم من سجلات الضمان اعتبارًا من تاريخ تسجيلهم، مع المطالبة باسترداد كافّة التقديمات التي استفادوا منها خلافًا للقانون. 
وبعد استكمال المسار الإداري والرقابي، وبتوجيه من المدير العام، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي مع اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي أمام النيابة العامة المالية ضد مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين المتورطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، مع الادعاء على كل من قد يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا، وقد سُجلت الدعاوى بتاريخ 6/2/2026 تحت الأرقام 321 و322. 
وفي الختام، يشدّد د. كركي على أنّ حماية أموال الضمان ليست إجراءً إداريًا فقط، بل شرطٌ أساسيّ لتحسين التقديمات وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكّدًا استمرار الملاحقات الجزائية لأي مخالفة أو تجاوز حفاظًا على حقوق وأموال المضمونين.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كركي يدعي على شركتَيْن بتهم التزوير والاحتيال
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: تعليق التعاقد مع أطبّاء والادّعاء على طبيب غير متعاقد مع الصندوق
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمّع الشركات المستورِدة للنفط: لا صحّةَ للادّعاءات المتداولة حول إحدى الشركات
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الادعاء في كوريا الجنوبية يطالب بإعدام الرئيس السابق
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:27:40 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

المدير العام

صندوق الوطني

عبد الحكيم

محمد كركي

النيابة

القضايا

الملاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:09 | 2026-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-02-11
Lebanon24
07:13 | 2026-02-11
Lebanon24
07:13 | 2026-02-11
Lebanon24
07:11 | 2026-02-11
Lebanon24
07:09 | 2026-02-11
Lebanon24
07:03 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24