Najib Mikati
الرئيسية
Advertisement

لبنان

قرار جديد يخص القاضي طارق البيطار.. ماذا فيه؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-02-2026 | 04:26
قرار جديد يخص القاضي طارق البيطار.. ماذا فيه؟
أصدرت الهيئة الإتهامية الناظرة بالدعوى الجزائية المقامة بحق المحقق العدلي طارق البيطار قراراً قضت فيه بالتصديق على قرار منع المحاكمة الذي كان قد أصدره القاضي حبيب زرق الله.
 
 
واستندت الهيئة التي يرأسها القاضي الياس عيد وبعضوية المستشارين بيار فرنسيس وربيع الحسامي في قرارها إلى التعليل الذي كان أورده القاضي رزق الله وإلى تعليلها أيضاً.
 
 
وردت الهيئة الإتهامية بالشكل طلب الإستئناف الذي كان قد تقدم به المدعي المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، ولكنها قبلت في الشكل طلب الاستئناف المقدم من المدعي الوزير السابق علي حسن خليل وردته في الأساس.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

