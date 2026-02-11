قرار جديد يخص القاضي طارق البيطار.. ماذا فيه؟

واستندت الهيئة التي يرأسها القاضي الياس عيد وبعضوية المستشارين فرنسيس وربيع الحسامي في قرارها إلى التعليل الذي كان أورده القاضي وإلى تعليلها أيضاً.

وردت الهيئة الإتهامية بالشكل طلب الإستئناف الذي كان قد تقدم به المدعي السابق للجمارك ، ولكنها قبلت في الشكل طلب المقدم من المدعي الوزير السابق وردته في الأساس.