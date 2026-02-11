تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قبلان: اللحظة اليوم للمصالحة العربية والإسلامية

Lebanon 24
11-02-2026 | 04:38
قبلان: اللحظة اليوم للمصالحة العربية والإسلامية
اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ان" ما يجري في الشرق الأوسط لهو شديد الارتباط والتأثير، ولأن المصالح العربية والإسلامية لا يمكن فصلها أو تبعيضها، ولأن لطهران ديناً سيادياً على لبنان وسيادته وتحريره وعزّته، لا بد أن نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية في عيدها الوطني الذي شكّل نواة أكبر لحظة تاريخية في الشرق الأوسط".

وقال في بيان:"لبنان اليوم معني بشدّة بالمعادلة الإيرانية، لأنها الداعم المركزي لأكبر نموذج مقاوم هزم إسرائيل وحرّر الأرض، واستعاد لبنان، وما قدّمته المقاومة في الحرب الأخيرة نموذج هائل عن الصمود الأسطوري".

واشار الى ان "اللحظة اليوم للمصالحة مع الذات العربية والإسلامية، بعيداً من الطغيان الأجنبي، ولا شك ولا ريب أن أي تأسيس لقوة ناظمة ما بين طهران والرياض والقاهرة وأنقرة وإسلام أباد أمر كفيل بنسف إرث وعد بلفور وسايكس بيكو وهو ضرورة حاسمة لضمان مصالح المنطقة السيادية".

وختم:" الخيار يجب أن يبدأ من الشرق لا الغرب، لأن الغرب لا يجيد إلا لعبة النفوذ والسيطرة والنهب والفوضى والخراب".
مواضيع ذات صلة
قبلان: اللحظة تحتاج إلى عقلاء وطنيين
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية للحدث: الدول العربية والإفريقية والإسلامية تعمل على إجهاض خطوة "أرض الصومال"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: نريد سلطة وطنية خارج أي نوع من أنواع الوصايات المدمّرة لمصالح لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لدول عربية وإسلامية: ندين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف النار في غزة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 14:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24

