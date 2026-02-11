كان يحمل حقيبة... توقيف سوريّ بعد الإشتباه به وهذا ما ضُبِطَ بحوزته

أفادت مندوبة " "، أنّ أوقف السوريّ ب.ع، في شارع المتئين - الدوار، بعد الإشتباه به أثناء تجوله، حاملاً حقيبة على ظهره.



وتبيّن أنّ بحوزته كميّة من العملة المزورة كان يعمل على ترويجها في الأسواق.



وأُحيل الموقوف مع المضبوطات إلى التحقيق، بإشراف المختص.