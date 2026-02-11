تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مذكرة بشأن شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية

Lebanon 24
11-02-2026 | 05:42
A-
A+
مذكرة بشأن شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية
مذكرة بشأن شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة  فادي يرق مذكرة تتعلق بشروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2026  

للثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غيراللبنانيين دوام بعد الظهر والطلبات الحرَّة وجاء فيها : 

 

"يُطلب من المرشَّح للامتحانات الرسمية عند تقديم طلب الترشيح تأمين المستندات التالية:

أولاً: إثبات قيد فردي.

1- المرشَّح اللّبناني:

أ -  بيان قيد إفرادي جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، مع صورة عنه.

وفي حال تعذر إحضار بيان القيد الإفرادي وفق الوارد اعلاه،يتم وبصورة مؤقتة قبول بيان قيد افرادي لا يعود تاريخه لاكثر من سنة ،على أن تتم مصادقة هذا البيان من دائرة النفوس المعنية .

ب - إذا كان المرشَّح اللبناني من غير المُسجلين في سجلاّت النفوس (مكتوم القيد ومكتوم النفوس)، يُطلب منه إفادة مُختار عليها صورة شمسيّة للمرشَّح مع إفادة مدرسيّة عليها صورة شمسيّة للمرشّح، وصورة عن الهويّة أو صورة عن بيان القيد الافرادي للوالد أو الوالدة، تُصدّق من رئيس المنطقة التربوية المعنيَّة، وتكتب عليها عبارة (صالحة للامتحانات الرسمية).

2- المرشَّح غير اللّبناني: 

ا- إحدى الوثائق الصادرة عن الأمن العام اللّبناني بموجب الكتاب رقم 58504/أ ع/و/م ر تاريخ 3/6/2015مع صورة عنها، وهي على الشكل التالي:

* جواز إقامة سنوية (مجاملة - دائمة) أو الإيصال الصادر عن الأمن العام لطلب الإقامة.

* جواز إقامة للوالد (مكتومي القيد و قيد الدرس).

* بطاقة تعريف خاصة بالفلسطينيين دون أوراق ثبوتية.

* جواز إقامة فئة قيد الدرس.

* جواز مرور (مكتومي القيد وقيد الدرس).

* أنموذج خاتم سمة إقامة عدة سفرات.

* أنموذج خاتم إقامة مؤقتة أجانب.

* أنموذج خاتم إقامة مؤقتة عرب.

* ملاحظة: وجوب مطابقة الصورة الشمسيّة للمرشَّح على المستند القانوني الصادر عن الأمن العام، او الافادة الصَّادرة عن ادارة المدرسة وفي حال عدم وجودها التأكّد من المعلومات الواردة عليها ومطابقتها وذلك باحضار بيان قيد افرادي وصورة عنه لا يعود تاريخه لاكثر من ستة اشهر .

ب- بطاقة تسجيل عليها الصورة الشمسيّة صادرة عن المدير العام لإدارة شؤون اللّاجئين الفلسطينيين لجميع المرشّحين الفلسطينيين المقيمين في لبنان مستوفية شروط الصلاحية مع صورة عنها، على أن تكون الصورة الشمسيّة مُطابقة للصورة الشمسيّة في بطاقة الهوية، و في حال لم تكن الصورة مطابقة لبطاقة التسجيل، يتم تأمين بيان قيد إفرادي (غير صالح كمستند لعقد القران) جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، أما اللّاجئون الفلسطينيون الوافدون من سوريا فتنطبق عليهم شروط المرشَّح غير اللبناني (إقامة من الأمن العام اللبناني).

ج- بطاقة تعريف  صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير منتهية الصلاحية ،مع صورة عنها و بيان قيد إفرادي جديد لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، مع صورة عنه.

ثانيــاً: صورتان شمسيتان مصدّقتان من المختار أو من مدير المدرسة التي ينتسب إليها المرشَّح وأن تكون الصورتان مطابقتين للصورة الموجودة على الوثيقة القانونية الرسمية.وفي حال تعذر تأمين الصور المطابقة لتلك الموجودة على الوثيقة القانونية يتم ارفاق إفادة مختار عليها صورة شمسية للمرشح مع إفادة مدرسية عليها صورة شمسية للمرشح. 

ثالثــاً: شروط تقديم الطلب الحرّ:

1 - للشهادة المتوسطة:

أ  - المرشح الراسب في الشهادة المتوسطة:

* إفادة رسوب (صادرة عن دائرة الإمتحانات الرسمية) أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب في الشهادة المتوسطة.

ب- من أتمّ الثامنة عشرة من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات الرسمية (مواليد 1/1/2008 ضمناً وما قبل).

  2- لشهادة الثانوية العامة بكل فروعها:

أ  - المرشح الراسب في الثانوية العامة أو البكالوريا اللبنانية:

  * إفادة رسوب (صادرة عن دائرة الإمتحانات الرسمية) أو وثيقة ترشيح للمرشح الراسب في الثانوية العامة أو البكالوريا اللبنانية.

   ب - من أتمّ العشرين من عمره في مطلع السنة التي تجري فيها الامتحانات الرسمية (مواليد 1/1/2006 ضمناً وما قبل):

    * نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها منذ ثلاث سنوات على الأقل ( 2023 وما قبل)، أو حائز على وثيقة ترشيح أو إفادة مدرسية مصدقة حسب الأصول، تثبت أنه أتم دراسة الصف الرابع متوسط بنجاح في السنوات التي لم تجر فيها امتحانات رسمية.

ج - المرشح الذي نال الشهادة المتوسطة في عمر تجاوز الحادية والعشرين:

* نسخة مصدقة عن الشهادة المتوسطة.

 

* ملاحظة:

- لا يقبل الطلب الحرّ إلا من صاحب العلاقة مباشرة.

- يضاف إلى مستندات الطلب الحر قرص مدمج (CD) يحتوي على صورة اثبات القيد الفردي المقدم والوارد في البند أولاً، بالإضافة الى صورة المرشح المطابقة لإثبات القيد المذكور.وفي حال تعذر تأمين الصور المطابقة لتلك الموجودة على الوثيقة القانونية يتم إرفاق إفادة مختار عليها صورة شمسية للمرشح.

 

رابعاً: تعليمات عامة

1  - تحتفظ المناطق التربوية بصورة عن الوثائق الثبوتية على شكل نسخة ورقية بحسب البند أولاً على أن تكون مطابقة للنسخة التي تمّ تحميلها من قبل مديري المدارس والثانويات (مراجعة النقطة (9) من البند رابعاً) ، ولا يعتمد أي تصحيح لاحق ما لم يكن صادراً عن السلطة القضائية أو أي مرجع مختص آخر.

2 - تلافياً لأي غش قد يحصل في الوثائق الثبوتية، يجب أن تلصق على هذه الوثائق صورة المرشح الشمسية وأن تمهر بخاتم السلطة التي صدرت عنها الوثيقة.

3 - ترفض الوثيقة إذا قُطِعَت بشكـل يفصل الصورة الشمسية عن وقائع الوثيقة أو إذا كان فيهـا أي تعديل أو حك أو تحريف بالكتابة لم يصدق عليها المرجع المختص.

4 - الصورة الشمسية التي تقدم مع طلب الترشيح سيتم وضعها على إفادة النجاح ومن غير المسموح تغييرها لأي سبب كان.

5 - يرفض كل طلب ترشيح لا يستوفي الشروط القانونية الواردة أعلاه أو يرد بعد المهلة المحددة.

6 – ضرورة تقديم الاوراق المصدقة المثبتة لإنتظام التسلسل الدراسي للطلاب الغير لبنانيين الذين تسجلوا استناداً لبطاقة التعريف الصادرة عن المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين.

7 - يُطلب من مديري الثانويات والمدارس الرسمية تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للامتحانات الرسمية للعام 2026 المطبوعة من برنامج SIMS  ضمن المهلة القانونية، على أن يتم إرسال المعلومات مباشرة باستخدام (Sync With mehe online)  عبر الإنترنت أو شبكة الربط المدرسية (OGERO)، و يتوجب على المدارس غير المربوطة بما ورد أعلاه إحضار المعلومات على (USB) بعد إصدارها من برنامج SIMS  كما هو مشروح في الدليل المتوفر على الرابط:  http:/www.mehe.gov.lb/Templates/Internal.aspx?Postingld=1394            

8- التأكد من إدراج المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة ضمن لوائح التبرير في خانة الاحتياجات الخاصة وفي حال عدم إدراجهم، ضرورة التقدم بطلب عبر المناطق التربوية أو مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي مع ملحق بأسمائهم لإجراء التعديل اللازم على اللوائح وفق الأصول القانونية.

9- يُطلب من مديري الثانويات والمدارس الخاصة تأكيد المعلومات الشخصية لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للإمتحانات الرسمية للعام 2026 المطبوعة من برنامج اللوائح الإسمية ضمن المهلة القانونية مرفقة بقرص مدمج (CD) يحتوي على هذه المعلومات، لتُسلم إلى المنطقة التربوية المعنية.

10- التأكد من مسح (Scan) وتحميل (Upload) المستند الرسمي للترشح إلى الإمتحانات الرسمية كما هو مطلوب في الفقرة الأولى من هذا التعميم وذلك وفق مواصفات الملحق المرفق صفحة (3)، واتباع الخطوات التالية:

في المدارس والثانويات الرسمية:

- الدخول إلى ملف الطالب            بطاقة التعريف           إضافة           اختيار النوع من اللائحة الموجودة (Drop list)                    

   إدخال المعلومات، ثم إضافة المستند إلى الملفات.

في المدارس والثانويات الخاصة:

- الدخول إلى معلومات الهوية           إضافة مستند رسمي.

11- يُطلب من مديري المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين دوام بعد الظهر تأكيد المعلومات الشخصية  لكل مرشح قبل ختم وتوقيع لوائح المرشحين للامتحانات الرسمية  للعام 2026 المطبوعة من برنامج اللوائح الاٍسمية الخاص بهم والموجود على الرابط: ./http://nsl.mehe.gov.lb 

تقوم المدارس والثانويات المتواجدة في المناطق الحدودية والتي تتعرض وتعرضت لخطر أمني ادى الى اقفالها ،بالتنسيق مع المنطقة التربوية المعنية في كل ما يتعلق بترشيح تلامذتها ،حيث ستقوم المناطق التربوية بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتأمين ترشيح تلامذة هذه المدارس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة التربية أعلنت قبول طلبات الترشيح لتولي إدارة مدارس وثانويات رسمية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزيرة كرامي أعلنت فتح باب تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة تعلن قبول طلبات الانتساب المستوفية الشروط
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

المدير العام

الفلسطينيين

الفلسطينيون

الأمن العام

اللبنانية

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-02-11
Lebanon24
09:27 | 2026-02-11
Lebanon24
09:14 | 2026-02-11
Lebanon24
09:13 | 2026-02-11
Lebanon24
09:08 | 2026-02-11
Lebanon24
09:05 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24