مرقص وصل الى الكويت.. وبدأ اجتماعاته لمناسبة اجتماعات وزراء الإعلام العرب

وصل المحامي د. بول مرقص إلى دولة ، حيث كان في استقباله الوكيل المساعد لوزارة الإعلام عادل عويد المشعان، وسفير الجمهورية لدى دولة الكويت غادي الخوري، والقنصل ونائب رئيس البعثة في السفارة اللبنانية ميا العضم.



وعلى هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، عقد الوزير مرقص فور وصوله سلسلة لقاءات استهلها باجتماع مع سفير البحرين في الكويت صلاح علي المالكي، كما التقى الامين العام لملتقى الاعلام العربي ماضي الخميس، والمدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول العربي الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح، بحضور القنصل العضم، وقد دعا هذا الأخير لزيارة لاقامة برامج مشتركة فوعده بتلبية الزيارة قريباً.



ويشارك الوزير مرقص في حفل ختام "مدينة الكويت عاصمة الإعلام العربي لعام 2025"، الذي يُقام برعاية أمير دولة الكويت الشيخ الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره .



هذا ويقيم سفير لبنان لدى دولة الكويت غادي الخوري لقاءً حوارياً لمناسبة الزيارة، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في قاعة لبنان – مبنى السفارة اللبنانية، حيث سيستمع الوزير إلى حاجات ومطالب أفراد الجالية اللبنانية في الكويت ويطلعهم على الجهود الحكومية المبذولة.

Advertisement