جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرقص وصل الى الكويت.. وبدأ اجتماعاته لمناسبة اجتماعات وزراء الإعلام العرب

Lebanon 24
11-02-2026 | 05:51
مرقص وصل الى الكويت.. وبدأ اجتماعاته لمناسبة اجتماعات وزراء الإعلام العرب
مرقص وصل الى الكويت.. وبدأ اجتماعاته لمناسبة اجتماعات وزراء الإعلام العرب photos 0
وصل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص إلى دولة الكويت، حيث كان في استقباله الوكيل المساعد لوزارة الإعلام الكويتية عادل عويد المشعان، وسفير الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت غادي الخوري، والقنصل ونائب رئيس البعثة في السفارة اللبنانية ميا العضم.

وعلى هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، عقد الوزير مرقص فور وصوله سلسلة لقاءات استهلها باجتماع مع سفير البحرين في الكويت صلاح علي المالكي، كما التقى الامين العام لملتقى الاعلام العربي ماضي الخميس، والمدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الشيخ مبارك فهد جابر الأحمد الصباح، بحضور القنصل العضم، وقد دعا هذا الأخير لزيارة لبنان لاقامة برامج مشتركة فوعده بتلبية الزيارة قريباً.

ويشارك الوزير مرقص في حفل ختام "مدينة الكويت عاصمة الإعلام العربي لعام 2025"، الذي يُقام برعاية أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره الكويتي.

هذا ويقيم سفير لبنان لدى دولة الكويت غادي الخوري لقاءً حوارياً لمناسبة الزيارة، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في قاعة لبنان – مبنى السفارة اللبنانية، حيث سيستمع الوزير إلى حاجات ومطالب أفراد الجالية اللبنانية في الكويت ويطلعهم على الجهود الحكومية المبذولة.
