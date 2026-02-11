في بوداي وببنين.. عمليات دهم للجيش وتوقيف مطلوبين

صدر عن ـــ البيان الآتي:



ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها لمكافحة الاتجار بالمخدرات، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة – ، وأوقفت المواطن (ا.ش.) لإطلاقه النار بتواريخ سابقة، وضبطت آلات لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة منها.

كما أوقفت دورية من في بلدة ببنين – المواطن (ع.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: إطلاق النار وإصابة عدّة أشخاص، السلب بقوة السلاح، فرض خوات، ترويج عملة مزورة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.

