تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بهية الحريري تابعت الوضع الأمني والتحضيرت لـ"صيدا مدينة رمضانية"مع القادة الامنيين

Lebanon 24
11-02-2026 | 06:26
A-
A+
بهية الحريري تابعت الوضع الأمني والتحضيرت لـصيدا مدينة رمضانيةمع القادة الامنيين
بهية الحريري تابعت الوضع الأمني والتحضيرت لـصيدا مدينة رمضانيةمع القادة الامنيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في مكتبها في صيدا، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد أحمد أبو ضاهر على رأس وفد من كبار ضباط وحدة الدرك الإقليمي ضم " آمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد طوني نهرا ، قائد سرية صيدا الاقليمية العقيد وسام باز ، آمر مفرزة شواطىء لبنان الجنوبي العقيد يوسف الزعتري آمر فصيلة درك صيدا الرائد نادر قصب آمر نظارة قصر عدل صيدا النقيب خضر الدقدوقي" وذلك بحضور السيد يوسف اليمن . 

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الأمنية والحياتية في مدينة صيدا والجوار، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما تم البحث بالتحضيرات لـفاعليات " صيدا مدينة رمضانية "، وسبل مواكبة حركة الأسواق نهاراً وحركة الوافدين الى المدينة القديمة ليلاً طوال الشهر الفضيل. 

وكانت الحريري التقت للغاية نفسها رئيس شعبة الأمن القومي في معلومات الأمن العام في الجنوب العقيد حيدر قبيسي ومسؤول الشعبة في صيدا الرائد وليد عويدات، بحضور منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب الأستاذ مازن حشيشو.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري تسلمت من السعودي كتاباً يوثق مسيرته بعنوان "صيدا حكاية حب"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الأوضاع العامة في صيدا بين بهية الحريري ومحافظ الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تبحث أزمة كليات الجامعة اللبنانية في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تجول على مهرجان Winter Sparkle Village في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

بهية الحريري

الأمن القومي

الأمن العام

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-02-11
Lebanon24
09:27 | 2026-02-11
Lebanon24
09:14 | 2026-02-11
Lebanon24
09:13 | 2026-02-11
Lebanon24
09:08 | 2026-02-11
Lebanon24
09:05 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24