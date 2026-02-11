بهية الحريري تابعت الوضع الأمني والتحضيرت لـصيدا مدينة رمضانيةمع القادة الامنيين

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بهية الحريري تابعت الوضع الأمني والتحضيرت لـ"صيدا مدينة رمضانية"مع القادة الامنيين
Lebanon 24
11-02-2026
|
06:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت رئيسة مؤسسة
الحريري
السيدة
بهية الحريري
في مكتبها في
صيدا
، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في
قوى الأمن الداخلي
العميد أحمد أبو
ضاهر
على رأس وفد من كبار ضباط وحدة
الدرك الإقليمي
ضم " آمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد طوني نهرا ، قائد سرية صيدا الاقليمية العقيد وسام باز ، آمر مفرزة شواطىء
لبنان
الجنوبي العقيد يوسف الزعتري آمر فصيلة درك صيدا الرائد نادر قصب آمر نظارة قصر عدل صيدا النقيب خضر الدقدوقي" وذلك بحضور السيد يوسف اليمن .
وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الأمنية والحياتية في مدينة صيدا والجوار، لا سيما مع قرب حلول شهر
رمضان
المبارك، كما تم البحث بالتحضيرات لـفاعليات " صيدا مدينة رمضانية "، وسبل مواكبة حركة الأسواق نهاراً وحركة الوافدين الى المدينة القديمة ليلاً طوال الشهر الفضيل.
وكانت الحريري التقت للغاية نفسها رئيس شعبة
الأمن القومي
في معلومات
الأمن العام
في الجنوب العقيد
حيدر
قبيسي ومسؤول الشعبة في صيدا الرائد وليد عويدات، بحضور منسق عام
تيار
المستقبل
في صيدا والجنوب الأستاذ مازن حشيشو.
