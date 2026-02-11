بهية الحريري تابعت الوضع الأمني والتحضيرت لـصيدا مدينة رمضانيةمع القادة الامنيين

استقبلت رئيسة مؤسسة السيدة في مكتبها في ، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في العميد أحمد أبو على رأس وفد من كبار ضباط وحدة ضم " آمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد طوني نهرا ، قائد سرية صيدا الاقليمية العقيد وسام باز ، آمر مفرزة شواطىء الجنوبي العقيد يوسف الزعتري آمر فصيلة درك صيدا الرائد نادر قصب آمر نظارة قصر عدل صيدا النقيب خضر الدقدوقي" وذلك بحضور السيد يوسف اليمن .



وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الأمنية والحياتية في مدينة صيدا والجوار، لا سيما مع قرب حلول شهر المبارك، كما تم البحث بالتحضيرات لـفاعليات " صيدا مدينة رمضانية "، وسبل مواكبة حركة الأسواق نهاراً وحركة الوافدين الى المدينة القديمة ليلاً طوال الشهر الفضيل.



وكانت الحريري التقت للغاية نفسها رئيس شعبة في معلومات في الجنوب العقيد قبيسي ومسؤول الشعبة في صيدا الرائد وليد عويدات، بحضور منسق عام في صيدا والجنوب الأستاذ مازن حشيشو.

