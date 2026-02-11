الرئيس عون عرض مع الحجار التحضيرات للانتخابات النيابية ومؤتمر دعم الجيش وقوى الامن والتدابير لمعالجة الانهيارات في طرابلس

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع وزارية ونيابية وانمائية وديبلوماسية.

وزاريا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل، والاستعدادات القائمة حاليا لمؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر في 5 آذار المقبل في باريس. كما تطرق البحث الى التدابير الواجب اعتمادها لمعالجة الانهيارات التي حصلت في مبان في .

سفير الجمهورية الإسلامية

دبلوماسيا، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجتبى اماني في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان بعد ثلاث سنوات وسبعة اشهر. وعرض السفير اماني لأبرز التي رافقت عمله في لبنان والاتصالات التي اجراها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتمنى له الرئيس عون التوفيق في مسؤولياته الجديدة في والمغتربين.

رسالة من رئيس جنوب السودان

ديبلوماسيا أيضا، تسلم الرئيس عون رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير مايارديت نقلها اليه القنصل الفخري لجمهورية جنوب السودان في لبنان السيد علي مرعي، اكد فيها على أهمية الدور الذي يلعبه الرئيس عون في قيادة لبنان نحو التقدم والازدهار، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه، مشددا على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.

وأوضح القنصل مرعي ان عدد افراد الجالية في جمهورية جنوب السودان يربو عن 600 شخص يعملون في مجالات مختلفة، لافتا الى وجود فرص كبيرة للاستثمار، لاسيما وان الجالية اللبنانية تحظى برعاية المسؤولين واهتمامهم.

وحمّل الرئيس عون القنصل مرعي تحياته الى الرئيس مايارديت وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة بلاده نحو الاستقرار المستدام.

النائبة بولا يعقوبيان

نيابيا، استقبل الرئيس عون النائبة بولا يعقوبيان وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة.

النائب السابق سامي

كذلك استقبل الرئيس عون النائب السابق سامي فتفت الذي أوضح بعد اللقاء انه اثار مع رئيس الجمهورية مواضيع عدة أبرزها المآسي التي تتكرر في طرابلس نتيجة الانهيارات التي حصلت في عدد من المباني. واضاف: "أكد لي الرئيس عون ان معالجة هذا الامر تتم وفق الأصول، وانه يجري اتصالات لتأمين المبالغ اللازمة لايواء العائلات المتضررة وتحسين واقع الأبنية المهددة، وفق خطة هندسية شاملة".

واشار الى انه عرض أيضا التطور الحاصل في ملف حصرية السلاح والاطار الطبيعي لمعالجته، ومسألة السجناء والموقوفين الاسلاميين في السجون اللبنانية، لاسيما بعد التوصل الى اتفاق مع لمعالجة أوضاع السوريين الموقوفين او المحكومين.

وتطرق البحث أيضا الى الواقع المعماري في منطقة الضنية بعد حصول إشكالات مع القوى الأمنية.

المجلس التنفيذي ونقيب خبراء التخمين العقاري

وفي قصر بعبدا، وفد المجلس التنفيذي لخبراء التخمين العقاري في لبنان برئاسة النقيب سان دمار عبيد الذي نقل الى رئيس الجمهورية واقع عمل خبراء التخمين العقاري وضرورة اعتمادهم في مسائل التخمينات العقارية لا سيما ما يتصل بالوزارات والمؤسسات الرسمية، اضافة الى ضرورة تعديل قانون عمل هؤلاء الخبراء الذين ينتسب منهم الى النقابة نحو 520 خبيراً، في حين هناك ما يقارب من 5 ألاف مخمّن عقاري يعمل خارج النقابة. ولفت عبيد الى أهمية تنظيم دورات بالتنسيق مع العاملين في الإدارات العامة.

واعرب الرئيس عون عن تقديره لأهمية عمل خبراء التخمين العقاري ودورهم، خصوصا في مكافحة الفساد وتحسين إيرادات الدولة وضبط عملية التخمين وفق معايير محددة تستوحي القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.