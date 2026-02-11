قوى الأمن الداخلي وزعت التقرير الشهري لعدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها

وزعت التقرير الشهري، لشهر كانون الثاني، والذي شمل عدد الإتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر 1745، والتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.



وقد جاء فيه: عنف جسدي:67، عنف جنسي:0، عنف معنوي:11، عنف اقتصادي:0، :0



صفة الجاني/ة بالنسبة الى الضحية: الزوج:39، الاب:15، الام:3،الاخوة:9، غير ذلك:12.

