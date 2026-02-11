تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سلام استقبل بلاسخارت والسفير الايراني مودعاً... والتقى وفداً من "الاعتدال الوطنيّ"

Lebanon 24
11-02-2026 | 06:54
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة "جينين هينيس بلاسخارت، ، وتناول البحث التطورات المتعلقة باجتماعات الميكانيزم، والمؤتمر المقرر عقده في باريس في الخامس من اذار لدعم الجيش اللبناني ، ومرحلة ما بعد اليونيفيل.
 
واستقبل الرئيس سلام السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني في زيارة وداعية.
 
كما استقبل الرئيس سلام وفدا من  " تكتل الاعتدال الوطني" ضم النواب: محمد سليمان احمد  الخير، وعبد العزيز الصمد والنائب السابق هادي حبيش.

بعد اللقاء وزع "تكتل الاعتدال الوطني" البيان الآتي:

زار وفد من تكتل "الاعتدال الوطني"، ضم النواب محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، احمد الخير وامين سر التكتل هادي حبيش رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، في السراي الحكومي، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، والتأكيد على الاتي:

١-وقوف تكتل "الاعتدال الوطني" خلف الحكومة في مسارها الهادف إلى بسط سلطة الدولة وتطبيق قرار حصر السلاح بيدها وحدها، بعيداً عن أي ازدواجية في القرار الأمني أو السيادي، مع التنويه بما تبذله المؤسسة العسكرية من جهود جبارة وتضحيات على هذا الصعيد.

٢-ضرورة إعطاء ملف الأبنية المهددة في طرابلس والشمال أولوية قصوى، تحت سقف خطة شاملة تتضمن الكشف السريع، والمعالجة، وتأمين البدائل الآمنة للمتضررين، كي تقع لا كوارث جديدة، لا سمح الله.
٣-المطالبة بضرورة إقرار قانون العفو العام، انطلاقاً من مقاربة وطنية عادلة، ترفع الظلم اللاحق عن الموقوفين الإسلاميين، بما يحقق العدالة، ويعزز الثقة بالدولة، ويساهم في إقفال أحد أبرز ملفات الاحتقان الاجتماعي والإنساني.

٤-متابعة ملف تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات،  وما استجد على صعيد وضعه على سكة التنفيذ العملي كأولوية إنمائية ووطنية لمنطقة الشمال ولكل لبنان.
 
 
مواضيع ذات صلة
في بعبدا.. عون التقى الحجار والسفير الايراني مودعا
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بن فرحان التقى كتلة "الاعتدال الوطني"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من رابطة المودعين
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الاسعد إستقبل وفداً من التجمع الوطني لاسر الشهداء والجرحى والاسرى
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24

