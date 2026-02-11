بشأن الشاحنات اللبنانية... ماذا حصل خلال الإجتماع بين الوفدين اللبناني والسوري؟

علم " "، أنّه خلال الاجتماع بين الوفد اللبناني والسوري، في نقطة جديدة يابوس، لبحث قضية الشاحنات ، تمسك الوفد السوري بالقرار الرسميّ الصادر، وأكّد أنّ لا رجوع عنه.

ويسير القرار المتعلق بالشاحنات على ، ويشمل الاردن ولبنان، على أنّ يصار في الى وضع الية جديدة.

وفي هذا السياق، أكد اصحاب الشاحنات في المصنع لـ" 24"، الاستمرار بقطع الطريق.