المفتي دريان التقى اللواء شقير وتسلم دعوتين للمشاركة في افطارالمجلس الشيعي ومشيخة العقل

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى "خط احمر" النائب وضاح الصادق على رأس وفد من الحزب.







وبعد اللقاء قال النائب الصادق: "زيارتنا لسماحته مع وفد من حزب خط احمر للمباركة بقدوم شهر رمضان المبارك وأملنا كبير أن يكون الكثير من الخير والبركة على جميع اللبنانيين في الظروف التي يمر بها والمنطقة. وتشاورنا مع سماحته في حاجات الناس والحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية وغيرها وما حدث في ونتقدم بالعزاء الكبير لكل أهالي ضحايا انهيار المبنى والمباني التي قبل وهو بسبب تقاعس وإهمال من حكومات متعاقبة على سنوات طويلة قبل حصول الكارثة وطبيعي اليوم يكون لنا تخوف من وجود هكذا مباني في غير طرابلس أيضا وخصوصاً في العاصمة ،وشرحنا لسماحته مشكلة مشروع الربيع في أرض جلول الذي كان هناك قرار لإخلاء أكثر من مبنى وهو مشروع مؤلف من 12 مبنى تسكنه 420 عائلة ووصلنا لحل مع رئيس الحكومة والهيئة العليا للإغاثة ان يبدأ من خلال السكان ولجنة السكان بإعادة ترميم وتقوية الأساسات للمبنى ،ووعد سماحته المساعدة من خلال علاقاته مع عدد من المقتدرين في بيروت للمساعدة بعملية الترميم بشكل سريع ومن المنطلق نفسه وضعنا سماحته في أجواء الوضع السيء في البلدية والمحافظة في بيروت من الكبير لأكثر من 100 أرض في بيروت وتقاعس البلدية والمحافظ لإيجاد حلول أو تقديم حلول لاستعادة أراضي وأطلعناه عن الإخبار الذي تقدمنا به لمدعي عام التمييز بحق كل من يثبت انه اهدر أراضي وأملاك لبلدية بيروت أو من خلال رخص تخالف الشراء العام أو دون الحصول على رخص".







وقال:"من"الطبيعي ان تمر عملية الانتخابات بالحديث وشرحنا لسماحته ما تعاني منه اليوم هذه العملية جراء الإصرار على تهميش دور النواب وأن المجلس النيابي يجب ان يجتمع ويأخذ دوره بتقرير التعديلات على القانون الانتخابي واليوم هناك استحالة نستمر بالعملية هذه اذا لم يجتمع المجلس ويأخذ دوره بإصدار مراسيم تشريعية لتحديد كيفية انتخاب المغتربين في هذه العملية، وأملنا ان تحدث في موعدها ولكن إذا كان هناك إصرار على هذه الطريقة وعدم تعديل القانون وفق التشريع في مجلس النواب يكون هناك إصرار على عدم إجراء الانتخابات في موعدها".







واستقبل المفتي دريان للأمن العام اللواء حسن شقير وتم التداول في الأوضاع العامة.







كما التقى وفدا من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى برئاسة المفتي حسن عبد الله الذي قدم له دعوة للمشاركة في حفل الإفطار الذي يقيمه المجلس في 27 شباط الجاري.







والتقى وفدا من مشيخة العقل برئاسة القاضي غاندي مكارم الذي قدم له دعوة للمشاركة في حفل الإفطار الذي تقيمه المشيخة في 6 أذار المقبل.

Advertisement