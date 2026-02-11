وزارة الزراعة تحسمها: لا انتشار لمرض وبائي جديد

اصدرت البيان الآتي: "ضوء ما تم تداوله مؤخرًا حول تسجيل حالات مرضية في بعض مزارع الأبقار في بلدة علي النهري – ، وبناءً على توجيهات معالي هاني، قامت فرق فنية متخصصة من الوزارة بإجراء كشف ميداني فوري وشامل على المزارع المعنية.



وأظهرت نتائج الكشف الميداني عدم وجود أي انتشار لمرض وبائي جديد، ولم تُسجّل أي حالات نفوق بين الأبقار. وتبيّن أن الحالات التي تم تداول صورها تعود لأبقار تمرّ بمرحلة التعافي بعد إصابة سابقة بمرض الحمّى القلاعية، حيث ظهرت بعض العوارض الجلدية المرتبطة بمرحلة الشفاء الطبيعي للمرض.



وخلال الجولة الميدانية، تم رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للأصول، بما يضمن ضبط المعايير الصحية وحماية الحيوانية.



وتتوجه وزارة الزراعة بجزيل الشكر إلى محافظ البقاع وكافة القوى الأمنية على سرعة تجاوبهم وتعاونهم الفعّال في متابعة الموضوع، وضبط المخالفات، بما يضمن الحفاظ على سلامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.



وتؤكد وزارة الزراعة على استمرار مراقبة الوضع بشكل دقيق وشفاف، داعيةً المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات، والابتعاد عن الشائعات التي قد تضر بالقطاع الزراعي وتثير القلق غير المبرّر.



وزارة الزراعة تكرر التزامها بالحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وحماية الأمن الغذائي، وتعمل بلا كلل لضمان استقرار القطاع الزراعي وتعزيز ثقته لدى المزارعين والمواطنين على حد سواء".

