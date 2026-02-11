تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة تحسمها: لا انتشار لمرض وبائي جديد

Lebanon 24
11-02-2026 | 07:13
وزارة الزراعة تحسمها: لا انتشار لمرض وبائي جديد
اصدرت وزارة الزراعة البيان الآتي: "ضوء ما تم تداوله مؤخرًا حول تسجيل حالات مرضية في بعض مزارع الأبقار في بلدة علي النهري – البقاع، وبناءً على توجيهات معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، قامت فرق فنية متخصصة من الوزارة بإجراء كشف ميداني فوري وشامل على المزارع المعنية.

وأظهرت نتائج الكشف الميداني عدم وجود أي انتشار لمرض وبائي جديد، ولم تُسجّل أي حالات نفوق بين الأبقار. وتبيّن أن الحالات التي تم تداول صورها تعود لأبقار تمرّ بمرحلة التعافي بعد إصابة سابقة بمرض الحمّى القلاعية، حيث ظهرت بعض العوارض الجلدية المرتبطة بمرحلة الشفاء الطبيعي للمرض.

وخلال الجولة الميدانية، تم رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للأصول، بما يضمن ضبط المعايير الصحية وحماية الثروة الحيوانية.

وتتوجه وزارة الزراعة بجزيل الشكر إلى سعادة محافظ البقاع وكافة القوى الأمنية على سرعة تجاوبهم وتعاونهم الفعّال في متابعة الموضوع، وضبط المخالفات، بما يضمن الحفاظ على سلامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.

وتؤكد وزارة الزراعة على استمرار مراقبة الوضع بشكل دقيق وشفاف، داعيةً المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات، والابتعاد عن الشائعات التي قد تضر بالقطاع الزراعي وتثير القلق غير المبرّر.

وزارة الزراعة تكرر التزامها بالحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وحماية الأمن الغذائي، وتعمل بلا كلل لضمان استقرار القطاع الزراعي وتعزيز ثقته لدى المزارعين والمواطنين على حد سواء".
مواضيع ذات صلة
زيارة وزير الزراعة إلى سوريا لم تحسم التباينات وإتفاق على إدارة الخلاف لا معالجته
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة: لا تنشروا أخبار الحمى القلاعية إلا عن المصادر الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء أقرّ تعيين 8 مساعدين فنيين زراعيين متمرنين في وزارة الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة اطلقت مرحلة شراكات استراتيجية: 3 مذكرات تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث القطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 16:38:49 Lebanon 24 Lebanon 24

