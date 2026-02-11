تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

فضيحة غذائيّة جديدة... إقفال معمل لتحضير الدجاج بالشمع الأحمر (صور)

Lebanon 24
11-02-2026 | 07:13
فضيحة غذائيّة جديدة... إقفال معمل لتحضير الدجاج بالشمع الأحمر (صور)
بعد ورود معلومات لجهاز امن الدولة عن قيام أصحاب احد المعامل باستخدام الدجاج بطريقة غير صحية، داهمت دورية مشتركة من مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب والمراقب الصحي في اتحاد بلديات صور وعناصر جهاز امن الدولة - مكتب صور، معملا لتحضير الدجاج المثلج في محلة العباسية - قضاء صور.
 
وتبيّن أن مصدر البضاعة هو دجاج "اورورا" البرازيلي يتم تذويبه وتقطيعه وتتبيله ليصار الى تحضير "كرسبي زنغر"، "اسكالوب"، "فاهيتا"، "طاووق"، "بوب كورن كنتاكي"، ومن ثم يعاد تثليجها مما يشكل خطرا صحيا عبر تكاثر البكتيريا وخسارة للجودة ومخالفة واضحة لقرار وزارة الاقتصاد رقم ١/١٢٠/أ.ت، في موضوع تنظيم عرض وبيع الفروج المذبوح الطازج والمبرد والمجمد ومقطعاته ومحضراته، لاسيما المادة الخامسة منه والتي تنص على انه يمنع منعا باتا تغيير خصائص الدجاج المستورد باي شكل من الاشكال.
 
وعليه، نظمت مصلحة الاقتصاد محضر ضبط بالمخالفة وتمت مخابرة مدعي عام الجنوب القاضي زاهر حمادة الذي أمر بحجز البضاعة وتلفها وبلغ عددها ٢٨٠ كلغ من الدجاج المحضر المثلج وتم اقفال المعمل بالشمع الاحمر.
 
 
 
 
 
 
 
 
