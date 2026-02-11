تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين 10°
7
o
كفردبيان 7°
لبنان
لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض: لخطة عمل لبناء مطار دولي بنظام شراكة بين القطاعين العام والخاص
Lebanon 24
11-02-2026
|
07:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه
معوض
القليعات
اجتماعاً، وأصدرت بياناً أثنت فيه على" الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة تشغيل
المطار
والقرارات التي أصدرتها في هذا الشأن، لا سيّما القرار الصادر بتاريخ ٦/٢/٢٠٢٦ القاضي بتشغيله على مرحلتين."
واذ رأت ان" تشغيل المطار على مرحلتين يمكن أن يضيع الهدف الأساسي من تشغيله كمطار دولي وفقاً للأصول"، دعت كلاً من
وزارة الأشغال العامة والنقل
والهيئة
العامة للطيران المدني
إلى" المبادرة لوضع خطة عمل شفافة ومحددة المعالم تتضمن الخطوات التنفيذية والجدول
الزمني
لبناء مطار دولي حديث وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة، والإسراع في إعداد دفتر شروط واضح يتيح للشركات المؤهلة تقديم عروضها وفق صيغة
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
(PPP) التي أقرّ قانونها مجلس النواب".
وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن "هدفها الأساسي متابعة اجراءات تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات كمطار دولي، وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة"، مشيرة الى "أنها ستواكب حسن أداء السلطات العامة، لضمان التنفيذ السليم للمشاريع خدمة للمصلحة العامة".
وأشارت إلى أنها منذ تأسيسها عام ٢٠١١ ما فتئت تبذل كل الجهود اللازمة، بالتعاون مع الحراكات المدنية والناشطين والمعنيين، للضغط باتجاه إنجاز هذا
المشروع الوطني
الحيوي.
