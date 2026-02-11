لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض: لخطة عمل لبناء مطار دولي بنظام شراكة بين القطاعين العام والخاص

عقدت لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه اجتماعاً، وأصدرت بياناً أثنت فيه على" الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة تشغيل والقرارات التي أصدرتها في هذا الشأن، لا سيّما القرار الصادر بتاريخ ٦/٢/٢٠٢٦ القاضي بتشغيله على مرحلتين."



واذ رأت ان" تشغيل المطار على مرحلتين يمكن أن يضيع الهدف الأساسي من تشغيله كمطار دولي وفقاً للأصول"، دعت كلاً من والهيئة إلى" المبادرة لوضع خطة عمل شفافة ومحددة المعالم تتضمن الخطوات التنفيذية والجدول لبناء مطار دولي حديث وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة، والإسراع في إعداد دفتر شروط واضح يتيح للشركات المؤهلة تقديم عروضها وفق صيغة (PPP) التي أقرّ قانونها مجلس النواب".



وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن "هدفها الأساسي متابعة اجراءات تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات كمطار دولي، وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة"، مشيرة الى "أنها ستواكب حسن أداء السلطات العامة، لضمان التنفيذ السليم للمشاريع خدمة للمصلحة العامة".



وأشارت إلى أنها منذ تأسيسها عام ٢٠١١ ما فتئت تبذل كل الجهود اللازمة، بالتعاون مع الحراكات المدنية والناشطين والمعنيين، للضغط باتجاه إنجاز هذا الحيوي.

