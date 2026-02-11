أمن الدولة - صيدا أوقفت متورطين بترويج وتعاطي المخدرات

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



"استكمالا للجهود الأمنية التي تبذلها لأمن الدولة لمكافحة آفة المخدرات والحد من ترويجها، أوقفت الإقليمية – ، كلا من الفلسطيني (س. خ.) واللبناني (م. م.)، لإقدامهما على تعاطي وترويج المخدرات في منطقة الجنوب، حيث ضبطت مواد مخدرة بحوزتهما. وتبيّن من خلال التحقيق وجود مذكرتي توقيفٍ بحق (م.م.) بجرم تعاطي المخدرات.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المختص بناءً على إشارته".

