خلال عمليات دهم.. "الريجي" تضبط سجائر ومعسّل مهرّب ومزوّر (صور)

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " " جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.

وافادت في بيان ان" جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار نفّذ عمليات دهم في االغبيري والدورة وسد وعين الرمانة، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة والسيجاريّو.



وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص".

