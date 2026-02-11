تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
قائد الجيش استقبل بلاسخارت والسفير الإيراني
Lebanon 24
11-02-2026
|
08:26
استقبل
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
في مكتبه - اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في
لبنان
Jeanine Hennis – Plasschaert، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كما استقبل
السفير الإيراني
مجتبى أماني
في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.
