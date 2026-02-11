سلامة: الفن اللبناني أداة لتعزيز الثقة بالوطن عالميًا

عقد مؤتمر صحافي في المكتبة الوطنية ، في حضور الدكتور غسان سلامة، حيث قدمت المفوضة العامة ومنسقة جناح الدكتورة ندى غندور، «تعدد بلا حدود» وهوتجهيز ضخم للفنان نبيل ، الذي سيمثل لبنان في الحادية والستين من المعرض الدولي للفنون – بينالي البندقية.



ويقام جناح لبنان في الدورة الحادية والستين من المعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية تحت رعاية وزارة الثقافة ومن تنظيم «الجمعية اللبنانية للفنون البصرية» (Lebanese Visual Art Association - LVAA)، خلال الفترة الممتدة من 9 أيارإلى 22 تشرين الثاني 2026.



سلامة في كلمة:" أود، أن أهنئ الصديق نبيل نحاس على اختياره ليمثل لبنان في المعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية لهذا العام. إن هذاالاختيار لا يعني نبيل وحده، بل يعكس اهتماما بالمبدعين اللبنانيين الذين يتنقلون بين الداخل والخارج، فيما يبقى تعلقهم ببلدهم ثابتا. نحن اليوم في مرحلة إعادة بناء ثقة العالم بلبنان، وأعتقد أن للمبدعين دورا أساسيا في استعادة هذه الثقة، إذ تعود أيضا منخلال إبراز صفة لبنان الأساسية كنبع لا ينضب للإبداع والخلق والإنجازات".



أضاف :"ومن دواعي سروري، أني أتحدث اليوم تماما في اليوم التالي لإطلاق الوزارة لإستراتيجية الصناعات الإبداعية لخمس سنوات المقبلة، وهذا جزء منه بمعنى أن تعزيز الثقة بالدولة اللبنانية وبالوطن يتم أيضا بتعزيز صورة العالم عنه ، وبالتالي تجد الوزارة من واجباتها أن تسهم قدر إمكانياتها بتعزيز تلك الصورة لذلك نحن فخورون ونصفق بيدينا الأثنتين لتمثيل لبنان في المعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية وأشكر الجمعية اللبنانية للفنون البصرية على اهتمامهم بما قاموا به هذا العام وفي الأعوام السابقة لتأكيد وجود لبنان في المنطقة". وكل هذا يشير إلى رغبة وقرار في الحكومة بتعزيز الوجود اللبناني في الخارج والثقة بلبنان من خلال أعمال مبدعيه". (الوكالة الوطنية)

