لبنان

سلامة: الفن اللبناني أداة لتعزيز الثقة بالوطن عالميًا

Lebanon 24
11-02-2026 | 08:33
عقد مؤتمر صحافي في المكتبة الوطنية اللبنانية، في حضور وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، حيث قدمت المفوضة العامة ومنسقة جناح لبنان الدكتورة ندى غندور، «تعدد بلا حدود» وهوتجهيز ضخم للفنان نبيل نحاس، الذي سيمثل لبنان في الدورة الحادية والستين من المعرض الدولي للفنون – بينالي البندقية.

ويقام جناح لبنان في الدورة الحادية والستين من المعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية تحت رعاية وزارة الثقافة ومن تنظيم «الجمعية اللبنانية للفنون البصرية» (Lebanese Visual Art Association - LVAA)، خلال الفترة الممتدة من 9 أيارإلى 22 تشرين الثاني 2026.

وقال الوزير سلامة في كلمة:" أود، أن أهنئ الصديق نبيل نحاس على اختياره ليمثل لبنان في المعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية لهذا العام. إن هذاالاختيار لا يعني نبيل وحده، بل يعكس اهتماما بالمبدعين اللبنانيين الذين يتنقلون بين الداخل والخارج، فيما يبقى تعلقهم ببلدهم ثابتا. نحن اليوم في مرحلة إعادة بناء ثقة العالم بلبنان، وأعتقد أن للمبدعين دورا أساسيا في استعادة هذه الثقة، إذ تعود أيضا منخلال إبراز صفة لبنان الأساسية كنبع لا ينضب للإبداع والخلق والإنجازات".

أضاف :"ومن دواعي سروري، أني أتحدث اليوم تماما في اليوم التالي لإطلاق الوزارة  لإستراتيجية الصناعات الإبداعية لخمس سنوات المقبلة، وهذا جزء منه بمعنى أن تعزيز الثقة بالدولة اللبنانية وبالوطن يتم أيضا بتعزيز صورة العالم عنه ، وبالتالي تجد الوزارة من واجباتها أن تسهم قدر إمكانياتها بتعزيز تلك الصورة لذلك نحن فخورون  ونصفق بيدينا الأثنتين لتمثيل لبنان في المعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية  وأشكر الجمعية اللبنانية للفنون البصرية على اهتمامهم بما قاموا به هذا العام  وفي الأعوام السابقة لتأكيد وجود لبنان في المنطقة". وكل هذا يشير إلى رغبة وقرار في الحكومة بتعزيز الوجود اللبناني في الخارج والثقة بلبنان من خلال أعمال مبدعيه". (الوكالة الوطنية)
بارو: الشعب اللبناني يشعر بالإرهاق ويريد بناء وطنه بسلام
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد: الثقة بين المواطن ومؤسسات البلاد في أدنى مستوياتها
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة: إصلاحات الحكومة تعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك ميناسيان في رسالة الميلاد: فلنتذكر زيارة البابا الذي طلب منّا بأن نكون أداة للسلام
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:41:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الوكالة الوطنية

وزير الثقافة

وقال الوزير

اللبنانية

الاختيار

الدورة

لبنان

