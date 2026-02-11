حماية الجنوب وطرابلس… نقابة الصحافة تدعو لتدابير عاجلة

عقد اجتماعاً برئاسة النقيب وبحضور ، حيث ناقش الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.



وأكد المجلس أن" ما يتعرض له الجنوب من اعتداءات إسرائيلية يتجاوز كل القوانين والمواثيق الدولية"، داعيا إلى "إيجاد آلية فورية لوقف هذه الاعتداءات على ". كما تم عرض المجلس" فاجعة التي أثرت في جميع اللبنانيين"، ودعا إلى "اتخاذ التدابير الفورية لوقف الانهيارات المتتالية في الأبنية، بما في ذلك إجراء الدراسات والترميم اللازم وتأمين الإيواء وبدل السكن للمتضررين".



من جهة أخرى، شددت النقابة على أن" قبول طلبات الانتساب لعضوية الجدول النقابي للصحافة يخضع للآليات القانونية، والتي تنص على أن يكون الصحافي مسجلاً في وسيلة إعلامية معتمدة ومسجلة في نقابة الصحافة، وتحت إدارة مسؤول مستوفٍ للشروط القانونية". وأوضحت أن" قبول الطلبات لا يعني التسجيل الفوري في ، حيث يتطلب ذلك اجتماع لجنة الجدول النقابي للصحافة لدراسة الطلبات والموافقة عليها".

(الوكالة الوطنية)