تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حماية الجنوب وطرابلس… نقابة الصحافة تدعو لتدابير عاجلة

Lebanon 24
11-02-2026 | 08:52
A-
A+



حماية الجنوب وطرابلس… نقابة الصحافة تدعو لتدابير عاجلة
حماية الجنوب وطرابلس… نقابة الصحافة تدعو لتدابير عاجلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد مجلس نقابة الصحافة اجتماعاً برئاسة النقيب عوني الكعكي وبحضور أعضاء المجلس، حيث ناقش الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المجلس أن" ما يتعرض له الجنوب من اعتداءات إسرائيلية يتجاوز كل القوانين والمواثيق الدولية"، داعيا إلى "إيجاد آلية فورية لوقف هذه الاعتداءات على لبنان". كما تم عرض المجلس" فاجعة طرابلس التي أثرت في جميع اللبنانيين"، ودعا إلى "اتخاذ التدابير الفورية لوقف الانهيارات المتتالية في الأبنية، بما في ذلك إجراء الدراسات والترميم اللازم وتأمين الإيواء وبدل السكن للمتضررين".

من جهة أخرى، شددت النقابة على أن" قبول طلبات الانتساب لعضوية الجدول النقابي للصحافة يخضع للآليات القانونية، والتي تنص على أن يكون الصحافي مسجلاً في وسيلة إعلامية معتمدة ومسجلة في نقابة الصحافة، وتحت إدارة مسؤول مستوفٍ للشروط القانونية". وأوضحت  أن" قبول الطلبات لا يعني التسجيل الفوري في نقابة المحررين، حيث يتطلب ذلك اجتماع لجنة الجدول النقابي للصحافة لدراسة الطلبات والموافقة عليها".
(الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المحامين في طرابلس تدعو إلى حل عاجل لأزمة المساعدين القضائيين
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة تعلن قبول طلبات الانتساب المستوفية الشروط
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي من الدوحة: تعاون متنامٍ بين نقابة المحررين ومركز الصحافة القطري
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العاملين في الإعلام : اغتيال نور الدين انتهاك صارخ لحرية الصحافة
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 18:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس نقابة الصحافة

الوكالة الوطنية

نقابة المحررين

أعضاء المجلس

عوني الكعكي

رئاسة ال

إسرائيل

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-02-11
Lebanon24
11:06 | 2026-02-11
Lebanon24
11:00 | 2026-02-11
Lebanon24
10:46 | 2026-02-11
Lebanon24
10:39 | 2026-02-11
Lebanon24
10:35 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24