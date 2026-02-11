ضبط مواد "محظورة" في منطقة الزلقا (صور)

أفادت معلومات صحافيّة، أن شعبة المكافحة البرية التابعة لمديرية ، صادرت عشرات الصناديق المحمّلة بالهرمونات، وهي مواد محظورة، في منطقة الزلقا، إضافة إلى أدوية وأدوات تنحيف دخلت البلاد عن طريق التهريب.

