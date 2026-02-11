تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
تعزيز الاستثمار وحماية المستهلك.. لجنة الاقتصاد تبحث إصلاحات القطاع الاقتصادي
Lebanon 24
11-02-2026
|
09:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
لجنة الاقتصاد
والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم برئاسة
النائب فريد البستاني
وحضور
وزير الاقتصاد
عامر البساط وأعضاء اللجنة النواب.
وقال النائب
البستاني
بعد الجلسة:" ان الوزير البساط عرض خطة ورؤية
وزارة الاقتصاد
لمستقبل
لبنان
"، مؤكداً أن "الانطلاق الحالي للإصلاحات يأتي "تحت الصفر"، مع التركيز على معالجة التضخم الذي يشعر به المواطن بشكل مباشر في المواد الاستهلاكية".
وأوضح البستاني أن" اللجنة قررت منح نفسها فترة أسبوعين لدراسة الخطة وتوجيه أسئلة إضافية للوزير في الجلسة المقبلة". وأشار إلى أن الجلسة" ركزت على مبدأ التعاون بين السلطات، وتشجيع التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي، ومناقشة دور الجهات الاستثمارية ومشاريع الاستثمار"، مؤكدًا أن أي "استثمار في لبنان يجب أن يتم في ظل أمان واستقرار. كما تم التطرق إلى مواضيع مثل الملحقين الاقتصاديين وهيئة المنافسة، مع التأكيد على أن البيروقراطية تشكل عائقًا أمام تقدم المشاريع الاقتصادية".
من جهته
، قال الوزيرر البساط إن "رؤيته الاقتصادية متفائلة"، مشيراً إلى" إمكان رفع الناتج القومي عبر الإصلاحات"، مؤكداً أن "التضخم يمثل تحديًا كبيرًا، بخاصة مع ضعف الدولار وتأثيره على الليرة
اللبنانية
".
وأكد البساط "أهمية حماية المستهلك"، داعيًا إلى "الإسراع في إصدار قانون يرفع الغرامات ويقوي قدرات الرقابة على السوق، بالإضافة إلى تفعيل مجلس المنافسة وتعيين لجنة المنافسة لضمان بيئة اقتصادية سليمة وشفافة".
