في النبطية.. إنذارات خطية وأخذ عينات غذائية

قام مراقبو في ، بحملات تفتيش شملت العديد من المؤسسات الغذائية والملاحم ومحال الحلويات والالبان والاجبان والمطاعم في ، للتأكد من اتخاذ الاجراءات كافة من اجل السلامة الغذائية والصحية، وذلك باشراف وتوجيهات رئيس مصلحة الصحة في محيدلي وطبيب بشار شميساني. وتم أخذ عينات غذائية وارسالها الى مختبر سلامة الغذاء التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في النبطية لفحصها.







كما تم توجيه إنذارات خطية لعدد من المؤسسات المخالفة بضرورة تفعيل اجراءات السلامة الغذائية والنظافة. (الوكالة الوطنية)

Advertisement