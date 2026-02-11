تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

جولة لوزيرة التربية في مدارس ومعاهد أبو ظبي

Lebanon 24
11-02-2026 | 10:08
جولة لوزيرة التربية في مدارس ومعاهد أبو ظبي
بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، برنامج زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، مع وفد ضم مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري ، والمستشارتين الدكتورة جورجيا هاشم ، وهيا بيطار . 

واجتمعت في ابو ظبي مع الأمينة العامة لمجلس التعاليم والتنمية البشرية والمجتمع الدكتورة هاجر الذهلي ، في حضور سفير لبنان في دولة الإمارات الاستاذ طارق منيمنة. واطلعت من الأمينة العامة على دور المجلس الاستراتيجي والتخطيطي، إذ أنه يضم هيئات من الوزارات والقطاعات المعنية بالتنمية البشرية وبالاولاد من سن الطفولة المبكرة حتى نهاية المرحلة الثانوية مرورا بالمرحلة الجامعية ووصولا إلى سوق العمل ، ويعنى بالأسرة وشؤونها عبر الجهات المنضوية في إطار المجلس والتي تهتم بالتربية والتعليم والإعداد للتخصص وصولا إلى العمل ، سيما وان كل هذه الهيئات والقطاعات تعمل بالتنسيق في ما بينها من ضمن رؤية واحدة هدفها وميدانها تحقيق التنمية البشرية كأساس للتنمية الشاملة".

ثم زارت الوزيرة كرامي والوفد المرافق مدرسة خليفة بن زايد الأول وهي مدرسة حكومية نموذجية تحظى بدعم من الحكومة التي تؤمن لها موارد استثنائية لكي تشكل نموذجا للمدرسة الحكومية المتطورة ، واطلع الوفد اللبناني على طرائق التدريس الحديثة، والتركيز على الهوية الإماراتية الوطنية وعلى إتقان اللغات واستخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم .

كما زارت الوزيرة والوفد المعهد التقني وكان في استقبالهم المدير العام مبارك الشامسي ، واطلعوا على عرض من القائمين على المعهد ، حيث نجحت الإدارة والهيئة التعليمية في تغيير النظرة تجاه التعليم المهني ، وبات التركيز منصبا على المهارات التي يكتسبها المتعلمون ، الذين تتم متابعتهم للتأكد من حصولهم على فرص عمل .

كذلك جالت الوزيرة مع المدير العام في أرجاء المركز وتحدثت إلى الطلاب في الأقسام المختلفة التي يضمها ، واطلعت على الإختصاصات التي يقدمها للمتعلمين. (الوكالة الوطنية)
