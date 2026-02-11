سلامة استقبل سفيرة بولندا

استقبل الدكتور في مكتبه في - ، سفيرة في Aleksandra Bukowska-McCabe. في زيارة بروتوكولية لم تخل من البحث في التعاون القائم بين البلدين وفق ما قالت السفيرة : "في الواقع، انها الزيارة الاولى ويمكن وصفها بالجيدة جدا ، وانا ممتنة جدا للقاء الوزير خاصة واننا ناقشنا تعاون بولندا مع لبنان في قطاع الاثار وحماية المواقع الاثرية والتراثية في وصور في الجنوب وشحيم ، حيث نأمل استمرار هذا التعاون وتطويره وتعزيره بين البلدين".



كما اشارت السفيرة الى انها "قدمت للوزير كتابا يتضمن عن واقع بولندا ككل، اضافة الى كتيبات حول اعمال التنقيب التي تنفذها بولندا في لينان وقد تم ايداعها في المكتبة الوطنية".

Advertisement