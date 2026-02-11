إشكال في القبة... تضارب وإطلاق نار وتعرّض شخص للطعن

وقع إشكال في شارع مشعب ، في - ، بين م.ح وا.ح من جهة، وم.ش وخ.ر من جهة أخرى، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي.

وبحسب معلومات " "، طُعِنَ م.ح بسكين، بينما تمّ كذلك، إطلاق النار في الهواء.



ونُقِلَ الجريح إلى المستشفى، وحضرت القوى الأمنية والجيش إلى المكان، وبُوشِرَ التحقيق.