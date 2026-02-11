فيصل كرامي يتقدّم باقتراح قانون عفو عام

كتب عبر حسابه على منصة "اكس" :‏"تقدّمتُ باقتراح لأنّ الظلم لم يعد يُحتمل. ‏سنوات طويلة وموقوفون في السجون من دون محاكمات، من دون أحكام، من دون عدالة... إلى متى؟ ‏خصوصاً الموقوفين الإسلاميين الذين تُركوا رهائن الإهمال والتسويف وكأنّ حقوقهم ليست كحقوق سواهم. ‏هذا ليس عدلاً وهذه ليست دولة.‏إمّا دولة قانون تحاكم الناس سريعاً وعادلاً، وإمّا أن نعترف أنّ هناك ظلماً يجب أن يتوقف الآن. ‏العفو ليس جريمة... الجريمة هي استمرار الظلم".

