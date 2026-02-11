تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيصل كرامي يتقدّم باقتراح قانون عفو عام
Lebanon 24
11-02-2026
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
النائب فيصل كرامي
عبر حسابه على منصة "اكس" :"تقدّمتُ باقتراح
قانون العفو العام
لأنّ الظلم لم يعد يُحتمل. سنوات طويلة وموقوفون في السجون من دون محاكمات، من دون أحكام، من دون عدالة... إلى متى؟ خصوصاً الموقوفين الإسلاميين الذين تُركوا رهائن الإهمال والتسويف وكأنّ حقوقهم ليست كحقوق سواهم. هذا ليس عدلاً وهذه ليست دولة.إمّا دولة قانون تحاكم الناس سريعاً وعادلاً، وإمّا أن نعترف أنّ هناك ظلماً يجب أن يتوقف الآن. العفو ليس جريمة... الجريمة هي استمرار الظلم".
