Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

توقيف مطلوب بطعن شخص وآخر بترويج مخدرات في البقاع

Lebanon 24
11-02-2026 | 10:31
توقيف مطلوب بطعن شخص وآخر بترويج مخدرات في البقاع
توقيف مطلوب بطعن شخص وآخر بترويج مخدرات في البقاع photos 0
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 29-1-2026، من توقيف شخص في بلدة سعدنايل، ويُدعى:

– ع. ع. (مواليد عام 1983، فلسطيني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة إحضار، لإقدامه بتاريخ 25-1-2026 على طعن شخص بسكّين في رأسه، وضربه على وجهه بآلةٍ حادّة، ما أدّى إلى نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

2- في الإطار عينه، وبعد أن توافرت معلومات لدى المفرزة المذكورة عن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين، والتّهجّم عليهم بواسطة آلة حادّة، وسكين، ويُدعى:

ا. ز. (مواليد عام 1991 لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرم ترويج مخدّرات.
بنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، وفي خلال فترة زمنية قصيرة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة، من توقيفه في بلدة تعلبايا بتاريخ 2-2-2026، وضبطت بحوزته سكّينًا (ست طقّات)، وقطعةً من الحديد.

سُلِّمَ الموقوفان والمضبوطات إلى القطعتَين المعنيَّتَين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.
