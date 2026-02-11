تجمع للمياه في شوارع عدة.. ومناشدات من المواطنين

شهدت شوارع مختلفة في مناطق لبنانية عدة، تجمعاً للمياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي انهمرت، ظهر اليوم الأربعاء.



وناشد مُواطنون الجهات المعنية بالتدخل للعمل على سحب المياه لاسيما في المناطق بمحيط ، تسهيلاً على المواطنين.